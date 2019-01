Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, considera ca deputatul democrat Constantin Tutu are sanse sa-l invinga pe liderul PPDA, Andrei Nastase, in circumscriptia nr.33, unde ambii si-au inaintat candidatura pentru parlamentarele din 24 februarie.

- Copresedinta Blocului electoral ACUM Maia Sandu afirma ca a decis sa candideze in alegerile din 24 februarie pe circumscriptia nr. 50, candidat din partea moldovenilor stabiliti in Europa, pentru ca Blocul ACUM isi propune ca castige alegerile, iar candidatura liderei PAS pe circumscriptia respectiva…

- Lidera PAS, Maia Sandu, care este si copresedinte a Blocului electoral ACUM, sustine ca a decis sa candideze in circumscriptia nr.50, candidat din partea diasporei din Europa, pentru ca ar exista sanse sa atraga mai multe mandate parlamentare pentru Blocul ACUM, decat daca ar candida pe una din circumscriptiile…

- Mai multe persoane din diaspora sunt nemulțumite de actiunile intreprinse de binomul PAS si PPDA. De aceasta data, o moldoveanca stabilit in Italia se arata indignata de faptul ca liderul PAS, Maia Sandu, intenționeaza sa candideze pe circumscripția uninominala din Europa de

- Activistul civic Oleg Braga a atacat decizia blocului ACUM de a o inainta pe Maia Sandu sa candideze pe circumscripția numarul 50, in Europa de Vest. Acesta a spus ca in aceasta regiune electorala este nevoie sa candideze candidații conform locului de reședința, iar Maia Sandu nu are reședința in diaspora.

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, afirma ca democratii sunt dispusi sa faca o alianta de guvernare in viitorul Parlament cu PAS si PPDA, chiar daca tot PDM a creat Comisia parlamentara de ancheta pe cazul Fundatiei „Open Dialog” in care a acuzat opozitia ca a fost finantata de banii serviciilor…

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, a prezentant un rezumat al constatarilor Comisiei parlamentare de ancheta privind posibila imixtiune din partea Fundatiei Open Dialog in politica interna a Republicii Moldova, subliniind ca „lucrurile sunt destul de grave”.

- Președintele Parlamentului, Andrian Candu, susține ca menirea Comisiei parlamentare de ancheta, care vizeaza Fundația „Open Dialog” nu este de a exclude din cursa electorala anumite partide, așa cum spune lidera PAS, Maia Sandu. „Nimeni nu urmarește excluderea Maiei…