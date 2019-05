Stiri pe aceeasi tema

- ​Traian Basescu a declarat ca PSD-ALDE duce de peste doi ani un razboi pentru a pune sub control politic justiția, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu dorind salvarea selectiva a propriei clientele de partid. El a precizat ca nu mai e mult pâna coaliția va „reuși” activarea Articolului…

- Președintele PNL, Ludovc Orban, a declarat ca nu a primit scrisoarea liderului ALDE, Calin Popescu Tariceanu, prin care acesta le cere liberalilor sa-i susțina demersul de revocare a lui Augustin Lazar. Ludovic Orban a fost prezent duminica la Constanța la intalnirea cu aleșii locali și candidați PNL…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, cere Partidului Național Liberal (PNL), sa susțina demersul de revocare a procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar, pe care il numește „o coada de topor a regimului comunist” și „unul dintre mulții calai ai parinților și bunicilor noștri”. Tariceanu…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, marti, o discutie informala cu liderii PNL, au precizat surse parlamentare pentru Libertatea. Presedintele PNL Ludovic Orban preciza, recent, ca are astfel de discutii cu seful statului, in mod constant. La scurt timp, liberalii au iesit cu un mesaj in care au anuntat…

- Deputatul ALDE, Andrei Gerea, il ataca extrem de dur pe liderul PNL, Ludovic Orban, pentru modul in care se raporteaza la problemele din justiție. Gerea il acuza pe Orban ca este un ”slugoi” al Sistemului, care a stricat filonul liberal al PNL.Citește și: Radu Tudor, ipoteza neașteptata, dupa…

- "In general, dl. Iohannis nu e interesat de consultari reale, ci doar de simularea lor. Nu vrea dialog autentic, vrea doar sa țina predici de pe scarile Cotrocenilor; nu are niciodata indoieli și nu dorește sa asculte parerea altora. Nu acceptam sa dezbatem teme de Justiție, atat timp cat dl Iohannis…

- Liderul PSD Neamț, Ionel Arsene, a scris pe Facebook ca procurorul general Augustin Lazar are o problema „instituționala” și o alta problema „de conștiința”, dupa ce presa a relatat ca acesta a condus in anii '80 o comisie care a refuzat eliberarea din penitenciarul Aiud a unui disident anticomunist.Citește…

- Judecatorul Cristi Danileț a reacționat extrem de dur dupa scrisoarea impotriva Laurei Codruța Kovesi trimisa de Tudorel Toader la Financial Times. ”A procedat absolut mizerabil” iar atacul ministrului justiției este indreptat ”impotriva intregului sistem de justiție penala” considera judecatorul, intr-o…