- Cinci oameni au murit, printre care si un minor, iar altii doi au fost raniti dupa ce doua masini s-au tamponat . Tragedia s-a produs cu citeva minute in urma pe traseul R2 Chișinau-Bender, in apropiere de localitatea Todirești, Raionul Anenii Noi. Potrivit Politiei, in accident au fost implicate doua…

- Indragitul artist Sandu Pop, cunoscut de public drept ”Varu’ Sandel”, este invitatul Oanei Turcu in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, unde vorbeste deschis atat despre lucrurile frumoase din viata lui, cat si despre cele dureroase.

- Thalia a fost impresionata de una dintre cele mai bune artiste din Romania. Celebra cantareata a ramas uimita de Alina Eremia, care i-a interpretat melodia „Equivocada”. Thalia a postat, joi, pe Instagram un filmulet in care ii multumeste Alinei Eremia pentru piesa „Equivocada” pe care aceasta a cantat-o.…

- O fetita de doar sapte luni si-a pierdut viata, in urma unui accident deosebit de grav, care a avut loc in Chichester, in Anglia. Un baietel de 5 ani se afla in stare grava la spital, iar medicii sunt rezervati in privinta sanselor sale de supravietuire.

- Accident de groaza in Capitala. Un barbat se afla in stare extrem de grava la spital, iar pasagerul acestuia a decedat, dupa ce mașina in care se aflau s-a ciocnit violent cu un alt automobil.

- Cumnata lui Pepe si sora Ralucai Pastrama, Loredana, a scapat cu viata ca prin urechile acului in urma unui grav accident de circulatie. Chiar in noapte de revelion, Loredana Pastrama si iubitul ei au pierdut controlul masinii care circula cu 140 de kilometri la ora!

- Tragedie in ultima zi a anului, pe o șosea din județul Suceava. O tanara de 28 de ani din Malini și-a gasit sfarșitul, dupa ce s-a rasturnat de mai multe ori cu mașina pe care o conducea. Autoturismul nu a mai putut fi controlat, dupa ce fata s-a speriat de o cisterna care a depașit-o.Tanara de 28 ...

- Azi noapte, la 00,51, politistii au intervenit pe raza comunei Rozavlea, la un accident de circulatie. In urma cercetarilor efectuate s-a stabilit ca un barbat de 36 de ani din localitate, pe fondul consumului de alcool s-a cercetat cu sotia, si-a luat fiica de doi ani, si fara sa tina cont de pericolul…

- Accident mortal in raionul Ialoveni pe traseul Chișinau-Hancești. Un barbat a decedat dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce trecea strada neregulamentar. Impactul a avut loc astazi in jurul orei 17:30.

- RAC Nu se anunta prea multe surprize in zilele 24, 25 si 26 si acesti nativi se vor bucura de clipe magice alaturi de cei dragi, insa din 27 decembrie pana la sfarsitul anului vor aparea tot felul de regrete in inima racilor. Se vor gandi la prietenii pe care i-au pierdut in acest an, la cei…

- Andreea Marin a oferit in emisiunea "Dincolo de aparente", primul interviu la varsta de 43 de ani. Aceasta a marturisit ca ii multumeste lui Dumnezeu cu fiecare ocazie pe care o are pentru faptul ca i-a oferit multe sanse in viata.

- Trei copii au ramas orfani dupa ce un sofer a provocat un accident pe Drumul National. Doi tineri, sot si sotie, au murit, iar copiii lor au fost raniti. Soferul a fost retinut, el fiind anchetat petru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa.

- Smiley s-a emoționat pana la lacrimi in momentul in care a vorbit despre cea mai importanta ființa din viața sa. Smiley, care anul acesta a caștigat Vocea Romaniei prin eleva sa, Ana Munteanu , a avut parte de o petrecere surpriza cu ocazia lansarii noului sau album. Smiley, despre care se spune ca…

- Aseara, Cerasela Tatarciuc, studenta la Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) “Gr.T. Popa” din Iasi, a decedat. Medicii de la Spitalul “Sf. Spiridon” din Iasi au facut absolut tot ce se putea pentru a o salva, dar eforturile au fost zadarnice. Aseara, tanara a facut o complicatie si la scurt timp…

- Romania iși ia adio zilele acestea de la una dintre cele mai importante personalitați din istoria noastra: Majestatea Sa Regele Mihai I. „Viata mea a fost o lunga si loiala asteptare. Asteptarea ca Europa sa-si vina in fire, asteptare ca Romania sa se reintoarca la ea insasi”, spunea candva Regele nostru.…

- Un grav accident rutier s-a produs la ieșirea din satul Bilicenii Vechi, din raionul Singerei. In urma acestuia doua persoane au decedat pe loc. Tragedia a avut loc astazi, in jurul orei 17:20. In accident au fost implicate doua automobile de model Audi 100 și Opel Vectra. In urma impactului violent,…

- IMAGINI CUTREMURATOARE. TRAGEDIA ZILEI: Doi morti si doi raniti grav intr-un accident rutier CUMPLIT. DOUA autoturisme facute PRAF Doua persoane si-au pierdut viata si alte doua sunt grav ranite ca urmare a unui accident produs pe DN15. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza…

- Cei doi moldoveni care au murit ieri intr-un grav accident produs in judetul Harghita, Romania, vor fi adusi astazi acasa. La Orhei, in satul Jora de Mijloc, de unde este originara una dintre victime, o femeie in varsta de 33 de ani, a ramas indurerata o intreaga familie.

- Alexandru Tiurbe, batranul lovit de Sandy Matei, in urma cu o saptamana, la cațiva pași de Guvern, sub ochii jandarmilor, s-a plans in emisiunea ”Ediție speciala” de la Antena 3, ca se simte in pericol, mai cu seama ca agresorul sau este un individ cu recunoscute alte violente in...

- Oana Roman a participat, miercuri seara, la un nou eveniment monden, unde a intors toate privirile. Vedeta nu a venit singura, ci insotita de fiica ei, Isabela, si a avut parte de o mega-surpriza.

- Un barbat, de 35 de ani, si o tanara, de 17 ani, au murit, in timp ce alte doua fete, de 14 si 17 ani, au fost ranite si transportate la spital, sambata, in urma unui accident rutier care a avut loc in zona centrala a municipiului Galati, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un stalp de electricitate.

- Un accident grav a avut loc in Galati, soldat cu decesul a doi tineri. Masina in care se aflau a derapat si a intrat direct intr-un stalp, impactul fiind foarte puternic, din cauza vitezei mare pe care o avea.

- Tuncay Ozturk a postat pe rețelele de socializare un mesaj, existand probabilitate sa fie adresat fostei sale soții, Andreea Marin. Acesta spune ca viața sa s-a schimbat total, dupa ce și-a propus sa fie fericit, iar apoi a adresat o intrebare despre lucrurile care aduc bucurie in viața.

- Tragedia produsa astazi dimineata pe DN18 pe raza localitatii Viseu de Jos, in care un barbat in varsta de 27 de ani si-a pierdut viata, a indoliat Politia de Frontiera Maramures. Daniel Pop Ghita muncea de cativa ani ca politist de frontiera la ITPF Sighetu Marmatiei. El era pe scaunul din dreapta…

- Seismologii avertizeaza ca 2018 va fi marcat de multe cutremure majore. Dupa ce au studiat cutremurele de peste 7 grade de la 1900 incoace, doi cercetatori americani au ajuns la concluzia ca seismele puternice au fost mai numeroase dupa cicluri de cinci ani de incetinire a rotatiei Pamintului. Or, asta…

- Andreea Marin a vorbit despre copii si atentia pe care cei mici o cer parintilor, impartasind un moment emotionant din relatia ei cu Violeta. Vedeta a marturisit ca a primit un mail de la fiica ei, iar mesajul acesteia a lasat-o fara cuvinte.

- Tragedia a avut loc in satul Grindeni din Dolj. Trupul preotului a fost gasit de un vecin atarnand intr-un nuc, in curtea casei parohiale. Omul a alertat autoritatile, insa, din pacate medicii sositi de urgenta la fata locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viata. Preotul a lasat…

- Traficul rutier este blocat sambata in zona Moravița in urma unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism și un autotren și in care și-au pierdut viața toți cei trei pasageri din autoturism. "Un autoturism s-a izbit frontal de un tir, în urma impactului cei trei…

- Faptul ca este un impatimit al sportului, stie toata lumea despre Alex Velea. In sala de forta insa, cantaretul a trait si momente de panica si a fost la un pas sa ramana mutilat.

- Dupa doua luni de cautari, politistii au reusit sa identifice o femeie care a furat banii unor batrani dupa ce i-a convins sa ii permita accesul in locuintele acestora sub pretextul ca este reporter.

- Accident teribil in aceasta dimineata pe DN 6, in judetul Mehedinti, anunța Antena 3. Un barbat de 33 de ani si o femeie de 30 au murit dupa ce au plonjat cu masina de pe un pod de la aproximativ zece metri. Impactul a fost atat de violent incat autovehiculul s-a transformat intr-un morman de fiare.…

- Un grav accident petrecut duminica seara a curmat viata unui tanar de 27 de ani, din satul Plutonita al orasului Frasin. Nenorocirea s-a produs pe drumul judetean 177A, in interiorul localitatii Frasin, in jurul orei 21.45, in timp ce un autoturism Audi A6 circula dinspre Frasin spre Stulpicani, ...

- O femeie amarâta a fost observata recent intrând într-un fast-food, îmbracata saracios, împreuna cu copilul ei. Deși nu mâncase nimic de câteva zile, cu puținii banuți pe care îi avea (și ultimii, de altfel) i-a cumparat un meniu fiului…

- Tragedia din Suceava a avut un impact urias asupra romanilor, dar cel mai mult i-a indurerat pe parintii tinerilor. Mama uneia dintre victime a povestit ca a presimtit moartea fiului ei, insa nu s-a gandit ca se va adeveri.

- Ciprian Nasaudeanu, Beniamin Marian Paraliuc, Emanuel Darius Paraliuc, Andrei Preluca si Simona Lazarovici. Pentru unii sunt doar cinci nume, pentru altii, totul si spun despre ei ca fiecare avea un destin frumos inainte. Soarta insa a decis ca ei sa moara in aceeasi masina, dupa ce au sarbatorit pentru…

- Schimbarile se țin lanț pentru vedeta de televiziune, care tocmai i-a facut loc in viata ei unui nou amic. Toti ochii sunt atintiti spre Andreea Marin, de cand aceasta a recunoscut ca traieste o noua iubire alaturi de diplomatul Adrian Ionut Brancoveanu. Dar se vede treaba ca aceasta nu este decat prima…

- Doi tineri romani și-au pierdut viața intr-un accident de circulație care a avut loc in localitatea italiana Palosco. Alte doua persoane se afla in stare grava. Doi tineri romani și-au pierdut viața intr-un accident de circulație petrecut miercuri seara in localitatea italiana Palosco, titreaza cei…

- Tanarul, cu o zi inainte, postase pe Facebook o fotografie cu el singur, langa care a scris: "Uneori, cand crezi ca totul s-a sfarsit, viata iti ofera un nou inceput!", postare care s-a bucurat de mai multe urari de incredere din partea prietenilor, scrie opiniatimisoarei.ro. Tragedia s-a produs…

- Veta Biriș a venit in platoul "Agenția VIP" și a povestit momentele care au marcat-o inca din tinerețe. Unul din momentele acestea s-a petrecut in urma cu 50 de ani, cand artista de muzica populara a vrut sa intre in biserica imbracata in rochie alba, insa nu i s-a oferit șansa.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, este sarbatorit luni seara la clubul Floreasca din Capitala, unde se afla alaturi de mai multi colegi de partid, dupa ce a implinit sambata 55 de ani, scrie Agerpres. Antena 3 a transmis imagini in direct cu ziaristii care ii intrebau pe deputati daca li se pare moral…

- „Este o slujba in memoria tuturor. Tragedia cea mai mare este ca au fost numai tineri, adica viitorul de maine al tarii. Marea majoritatea a lor a fost de intelectuali, dar nu asta este problema, ci modul in care au murit si suferinta grea pe care au lasat-o in urma. Este o suferinta care pe toti…

- Un tribunal italian a acordat despagubiri-record in cazul unui accident rutier produs in urma cu 5 ani, care a avut ca victima un roman de 38 de ani. Desi romanul se afla pe strada, conform declaratiilor date de carabinieri si ulterioarelor analize, in coma alcoolica, judecatorul a stabilit ca vinovat…

- Mina Uricani: Echipele de salvare l-au gasit fara viata pe minerul disparut Accident la mina Uricani, octombrie 2017. Dupa mai bine de patru ore de cautari echipele de salvatori au reusit sa îl gaseasca pe cel de-al patrulea miner afectat de aprinderea de metan, însa acesta nu mai era…

- "Intrucat in data de 30 octombrie anul acesta se implinesc doi ani de la tragicul eveniment din clubul Colectiv, (...) Patriarhia Romana savarșește, luni, 30 octombrie 2017, ora 11,30, o slujba de pomenire la Biserica 'Sfantul Nicolae' — Broșteni din București, in fața crucii de marmura ridicata…

- In varsta de 42 de ani, Andreea Marin arata ca la 22. Si asta pentru ca de cand a divortat, ea are tot mai multa grija de felul in care arata, iar pentru acest lucru face sport si are o dieta echilibrata. Cand vine vorba despre haine, fosta “zana a surprizelor” are un ajutor nemaipomenit: fiica ei!…

- Marti seara, in jurul orei 20.30, a avut loc un accident rutier, pe strada Buzesti din municipiul Brasov. Un barbat in varsta de 39 de ani, care s-a angajat in traversarea strazii prin loc nepermis, a fost lovit de un autoturism. Echipele de salvare sosite la fata locului nu i-au mai putut salva viata.…