Stiri pe aceeasi tema

- In acest week-end, la Iași, la Colegiul Agricol și de Industrie Alimentara "Vasile Adamachi", a avut loc faza naționala a Olimpiadei Sportului Școlar la Șah, competiție la care Campina a fost reprezentata de Catalina Popa, eleva a Colegiului Național "Nicolae Grigorescu". In martie, Catalina a caștigat…

- Andreea Dumitran, din Campina, Prahova, avea doar opt ani cand medicii i-au descoperit la cap, in ceafa, o tumoare de cinci centimetri. Acum, dupa aproape zece ani de lupta cu cancerul, Andreea are nevoie de ajutor pentru a putea strange cei 9.000 de euro necesari continuarii in Germania a tratamentului…

- In proiectul bugetului local al municipiului Campina pentru anul 2019 este inclusa și suma de 1,356 milioane lei pentru reparațiile la unitațile de invațamant. Este o suma mare comparativ cu anii precendenți cand se alocau in jur de 800.000, dar o sa vedeți din lista pe care o publicam mai jos ca doua…

- In holul principal la Colegiului Național "Nicolae Grigorescu" din Campina s-a desfașurat, zilele trecute, festivitatea de acordare a diplomelor pentru bursierii Tenaris Silcotub. Va reamintim ca societatea Tenaris ii premiaza pe cei mai buni liceeni incepand din anul școlar 2012-2013, dupa ce Grupul…

- Astazi Andreea Madalina Ploia, din Oarda, implinește 4 anișori. Patru ani de cand se lupta cu o boala greu de dus, atat pentru puiul de om cat și pentru parinții dezarmați de soarta. La varsta de 1 an și 9 luni a fost, intr-un final, diagnosticata cu rahitism hipofosfatemic familial și boala Blount.…

- 120 de echipe de la licee din toata țara, in total peste 2.000 de elevi, au participat in perioada 22-24 martie 2019, la Sala Polivalenta din București, la faza naționala a concursului internațional de robotica "First Tech Challenge". Aici, la etapa naționala a acestui prestigios concurs, s-a aflat…

- Dupa cum v-am informat zilele trecute, echipa Colegiului Național "Nicolae Grigorescu" Campina, Team Undefined, s-a calificat in finala naționala a concursului "First Tech Challenge", finala care va avea loc in perioada 22-24 martie, la Sala Polivalenta din București. Echipa caștigatoare a fazei naționale…

- Campina a gazduit duminica dimineața, in sala de sport a Colegiului Național "Nicolae Grigorescu", etapa județeana a Campionatului Național de Minihandbal feminin, competiție la care au fost prezente echipele CS Campina, CS Blejoi, CSS Ploiești, Tricolorul Breaza și Nova Academy Ploiești.