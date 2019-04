Stiri pe aceeasi tema

- Deputata PSD Andreea Cosma reactioneaza la gestul presedintelui Klaus Iohannis de a semna decretul privind eliberarea din functia de procuror a lui Mircea Negulescu, fost procuror DNA Ploiesti, ca urmare a aplicarii sanctiunii disciplinare constand in excluderea din magistratura."Astazi, presedintele…

- „Avem nevoie de o asanare și o recredibilizare a sistemului judiciar romanesc, dar soluția nu consta in organizarea unui referendum odata cu alegerile europarlamentare din mai. Mutarea președintelui Klaus Iohannis, menita sa creasca zestrea PNL, se poate transforma cu ușurința intr-o sabie cu doua…

- O noua lovitura pentru Mircea Negulescu. Fostul deputat Vlad Cozma a fost acuzat in 2014 de coruperea alegatorilor pe motiv ca ar fi solicitat sponsorizari pentru campania electorala din 2012. Acum a primit clasare dupa mai bine de 4 ani de la deschiderea dosarului de catre fostul procuror Mircea…

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa sustine ca presedintele Klaus Iohannis ataca masurile fiscale si economice ale Guvernului deoarece este deranjat ca guvernul Dancila a știut sa ia masuri pentru populație.Citește și: Informație de ULTIM MOMENT - Guvernul va aproba, vineri sau sambata, bugetul…

- "Președintele Iohannis nu ințelege nimic din economie. La inceputul guvernarii PSD, Iohannis spunea ca programul de guvernare e nerealist și ca economia va intra in colaps. In realitate, Romania a avut cea mai mare creștere economica din Europa. Cand spunea ca nu vor mai fi bani de salarii…

- Fostul deputat de Prahova Sebastian Ghița a anunțat, joi seara, in emisiuni ale unor posturi de televiziune naționale, ca a primit azil politic in Serbia și ca autoritațile judiciare din statul vecin Romaniei au audiat in aceasta privința mai multe persoane din țara noastra. Ghița a afirmat ca judecatorii…