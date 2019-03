Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Berecleanu se numara printre mamele moderne din showbiz, astfel ca nu considera ca e gresit ca fiul ei sa aiba o iubita inainte de a implini varsta buletinului. Frumoasa prezentatoare TV a facut cateva marturisiri umitoare despre relatiile de dragoste ale lui Petru, care are 13 ani. Andreea…

- Andreea Berecleanu are un baiat adolescent, care are lipici la domnișoare. Despre cuceririle pe care le face Petru a vorbit vedeta la TV. Petru, baiatul Andreei Berecleanu, are 13 ani, este un adolescent frumos foc și se bucura de succes la domnișoare. Prezentatoarea Observatorului de la ora 19:00 de…

- Prezentatoarea de televiziune a facut o confesiune inedita pe o rețea de socializare. Vedeta a recunoscut ca nu obișnuiește sa bea apa. Prezentatoarea principalului jurnal de știri de la Antena 1 a marturisit, intr-o postare pe care a facut-o pe contul sau de Instagram, ca bea lichide, dar ca nu obișnuiește…

- Andreea Berecleanu are mare grija de tenul ei. Vedeta s-a afișat cu o masca pe fața, așa cum nu a mai fost vazuta. Prezentatoarea de televiziune Andreea Berecleanu este considerata una dintre cele mai frumoase vedete din Romania. Este foarte admirata pentru felul in care arata. Vedeta le-a dezvaluit…

- Discreți, in general, cu viața lor de familie, Andreea Berecleanu și Constantin Stan au acceptat sa vorbeasca despre relația lor, cu maxima sinceritate, pentru revista VIVA!, dar au facut și o incursiune in viața profesionala, intrucat au multe secrete de impartașit. Vedeta Observatorului de la Antena…

- HOROSCOP 13 DECEMBRIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Oricat ai incerca sa fii impartial si obiectiv, tot vei defavoriza pe cineva, ca atare nu te mai chinui atata sa fii echidistant. Fii tu insuti, asa cum esti, fara a te scuza mereu, fara a-ti explica reactiile, gesturile, replicile…

- Trecand peste victoria la scor cu Dinamo, 3-0, cei de la CFR Cluj sunt deja cu gandul la partida de sambata seara, ora 20:00, cu Gaz Metan Mediaș. Dupa petrecerea de Moș Nicolae și aniversarea zilei sale de naștere, Antonio Conceicao, 57 de ani, și-a intors atenția spre duelul cu elevii lui Mihai Teja,…

- Fierul intra în compoziția multor proteine și enzime absolut necesare organismului. Doua treimi din cantitatea totala de fier se afla în structura hemoglobinei, contribuind la transportul de oxigen de la plamân spre țesuturi.