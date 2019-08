"Amanarea de catre presedintele Trump a vizitei sale in Danemarca constituie un pas inapoi pentru relatiile diplomatice ale tarilor noastre, insa s-ar putea ca aceasta sa fie spre bine", a notat fostul premier danez pe contul sau de Twitter. "Securitatea Arcticii si provocarile in domeniul mediului sunt prea importante pentru a fi abordate in marja unor discutii care nu duc nicaieri, precum vanzarea insulei Groenlanda", a scris Rasmussen.



Anders Fogh Rasmussen a fost secretar general al NATO din 2009 pana in 2014 si premier al Danemarcei intre 2001 si 2009, conducand un guvern de centru-dreapta.



