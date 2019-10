ANCOM lansează procedura de desemnare a furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale Potrivit unui comunicat al ANCOM, furnizorul de serviciu universal desemnat urmeaza sa asigure furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal in perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2024. "Orice furnizor de servicii postale autorizat sa furnizeze serviciile din sfera serviciului universal poate trimite ANCOM o cerere de desemnare pana cel tarziu la data de 6 noiembrie 2019. Aceasta va fi insotita de o serie de documente si informatii suplimentare precum situatiile financiare pentru ultimii trei ani, conditiile de calitate garantate de solicitant, amplasamentul punctelor fixe… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din totalul de 582 de milioane de trimiteri poștale (+5%), 536 milioane au fost trimiteri poștale interne (in creștere cu 3%), iar 46 milioane au fost trimiteri poștale internaționale, in creștere cu 32%, realizata exclusiv de traficul internațional intrat. Aproximativ 3 din 4 trimiteri poștale au fost…

- Furnizorii de servicii postale autorizati in Romania trebuie sa transmita Autoritatii de reglementare o serie de informatii si date statistice privind serviciile de livrare transfrontaliera de colete, riscand in caz contrar sa fie sanctionati.

- ANCOM anunța noi reglementari pe piața serviciilor poștale, introduse la inceputul lunii, care privesc modul in care companiile comunica cu autoritațile și stabilesc noi sancțiuni, informeaza autoritatea, potrivit Mediafax.Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 27/2019 adoptate la inceputul acestei…

- ANCOM anunța noi reglementari pe piața serviciilor poștale, introduse la inceputul lunii, care privesc modul in care companiile comunica cu autoritațile și stabilesc noi sancțiuni, informeaza autoritatea.Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 27/2019 adoptate la inceputul acestei luni, furnizorii…

- Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 27/2019 adoptate la inceputul acestei luni, furnizorii de servicii poștale autorizați in Romania trebuie sa transmita Autoritații de reglementare o serie de informații și date statistice privind serviciile de livrare transfrontaliera de colete, in conformitate cu Regulamentul…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) va putea desemna unul sau mai multi furnizori care sa presteze serviciile incluse in sfera serviciului universal in domeniul serviciilor postale, dupa ce solicita acest lucru printr-o cerere transmisa arbitrului telecom,…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) supune consultarii publice proiectul de decizie privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale. „Pentru a asigura accesul tuturor romanilor la un pachet…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) supune consultarii publice proiectul de decizie privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale. „Pentru a asigura accesul tuturor romanilor la un pachet…