ANCOM: Ce se întâmplă dacă îţi activezi involuntar roamingul în localităţile de graniţă "Periodic monitorizam localitatile si drumurile situate la granitele tarii unde exista risc de roaming involuntar si publicam lista localitatilor. Obiectivul nostru este ca utilizatorii care calatoresc in zonele de granita sa fie avertizati asupra acestui risc si sa cunoasca metodele prin care pot evita conectarea la retelele operatorilor statelor vecine si implicit costurile suplimentare. Trebuie mentionat faptul ca, in cazul in care au telefonul setat pentru conectarea automata la retea, utilizatorii intrati in roaming involuntar vor ramane captivi in reteaua statului vecin cat timp terminalul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

