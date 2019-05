Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul special Robert Mueller, care conduce ancheta asupra presupuselor ingerinte ale Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, urmeaza sa fie audiat la 15 mai de o comisie din Congres, a afirmat duminica un membru al acestei comisii, relateaza AFP."O data de principiu a fost…

- Procurorul special Robert Mueller, care conduce ancheta asupra presupuselor ingerinte ale Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, urmeaza sa fie audiat la 15 mai de o comisie din Congres, a afirmat duminica un membru al acestei comisii, relateaza AFP. "O data de principiu a fost fixata…

- Procurorul general William Barr a renuntat miercuri sa mai depuna marturie in fața Camerei Reprezentanților cu privire la modul in care s-a ocupat de ancheta lui Robert Mueller, care a provocat tensiuni intre președintele american Donald Trump și democrații din Congres, relateaza Reuters, potrivit…

- William Barr a anunțat, joi, intr-o conferința de presa ca va publica raportul procurorului special Robert Mueller privind implicarea Rusiei in alegerile prezidențiale americane din 2016 și iși susține concluziile ca nu exista dovezi potrivit carora Trump este vinovat de obstrucționarea justiției sau…

- Președintele american Donald Trump a declarat sambata ca nu a citit inca raportul elaborat de procurorul special Robert Mueller in urma anchetei privind ingerințele Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. "Nu am citit inca raportul…

- Dat publicitații duminica și transmis Congresului american de catre ministrul american al Justiției, Bill Barr, raportul procurorului special Robert Mueller nu confirma existența vreunor contacte intre persoane apropiate președintelui Trump și Rusia in perioada campaniei prezidențiale din 2016. Așa…

- Procurorul special Robert Mueller a remis vineri raportul sau de ancheta asupra suspiciunilor de intelegere secreta intre Moscova si echipa de campanie a lui Donald Trump in 2016, iar ministrul justitiei ar putea dezvalui in acest weekend esenta acestuia, relateaza AFP. Bill Barr, procuror general SUA,…

- Ty Cobb, fostul avocat al Casei Albe, a respins afirmatiile presedintelui american Donald Trump ca ancheta privind presupusa ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016 ar fi o 'vanatoare de vrajitoare' si l-a elogiat pe coordonatorul acestei anchete, procurorul special Robert Mueller, pentru…