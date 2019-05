Stiri pe aceeasi tema

- FC Voluntari a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-0), pe FC Hermannstadt, in etapa a XIII-a a play-out-ului Ligii I. In urma acestui rezultat, FC Voluntari s-a salvat de la retrogradare, potrivit news.ro.Au marcat G. Deac '17, Popadiuc '82, respectiv Tsoumou '74. Min.…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat noi atacuri la adresa guvernarii in cadrul declarațiilor susținute miercuri. De altfel, președintele Iohannis a anunțat ca a trimis și in scris refuzul numirii in funcțiile de miniștri a lui Eugen Nicolicea, Oanei Florea și a lui Liviu Tit Brailoiu. Analistul…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat, joi, ca Republica Moldova se poate uni cu Romania pe „cale naturala”, in baza acordurilor de la Helsinki din 1975, dupa ce președintele Klaus Iohannis a vorbit recent despre un „popor” separat in Republica Moldova.“Teritoriul Republicii Moldova…

- Proiectul de intrare a Republicii Moldova in spatiul relatiilor internationale se face prin usa Moscovei. De aceasta parere este analistul politic Anatol Taranu. Analistul s-a referit la proiectul pe care l-a prezentat presedintele Igor Dodon la Conferinta de Securitate de la Munchen pe care seful statului…

- Republica Moldova se îndreapta, cel mai probabil, spre o coaliție dintre Partidul Socialiștilor al presedintelui Igor Dodon și Partidul Democrat, dupa refuzul Blocului electoral ACUM de a negocia cu cele doua formațiuni, considera analiștii politici. Acest scenariu ar însemna însa,…

- Fostul presedinte Traian Basescu a fost astazi invitat la Universitatea din Oradea unde a ținut o conferința pe tema viitorul și securitatea Uniunii Europene.Citește și: Sebastian Ghița: ‘O voce romaneasca trebuie sa se auda tare si raspicat’ In intalnirea cu studenții bihoreni, Traian…

- Deputatii voteaza astazi motiunea simpla impotriva ministrului Justitiei, initiata de PNL si USR. Tudorel Toader a fost pus la zid de catre deputatul PSD Florin Iordache, care i-a reprosat ca nu a initiat ordonanta de urgenta pentru modificarea Codurilor penale. In ciuda criticilor, PSD va vota impotriva…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat duminica seara, la Romania TV, ca rezultatul votului din Republica Moldova va determina negocieri extrem de dificile intre fortele politice din aceasta tara. "Implicatiile votului din Republica Moldova sunt destul de dificile pentru ca ele imping…