- Comisia Federala pentru Comert (FTC) din Statele Unite a aprobat in aceasta saptamana o amenda civila record de 5 miliarde de dolari pentru Facebook. Amenda vine la finalul investigatiei referitoare la modul in care compania a gestionat datele utilizatorilor care au ajuns la firma britanica de consultanta…

- Cu toții am auzit de familia Rotschild, de care se leaga istoria bancilor la nivel mondial și care ajuns sa ocupe prima poziție in orice teorie a conspirației privind "guverne mondiale" sau "stapanii lumii". Dar cați știau ca exista dinastii chiar mai vechi decat Rotschild care continua sa conteze in…

- Jurnaliștii americani au incercat sa estimeze cați bani ar avea in conturi liderul de la Kremlin, dupa ce mai mulți membrii ai congresului american au cerut sa știe averea acestuia. Americanii spun ca este imposibil sa estimezi averea lui Vladimir Putin, avand in vedere ca e greu sa aiba…

- Piata publicitatii online din Statele Unite, dominata de Google ti Facebook, va atinge 160 de miliarde de dolari in 2023, fata de 107 miliarde de dolari in 2018, sustinuta de categorii cu ritm rapid de crestere, cum sunt videourile pentru dispozitive mobile, potrivit unui raport realizat de firma…

- Oligarhul rus Mihail Hodorkovski, odinioara cel mai bogat om din Rusia si care in prezent traieste in Elvetia, a scos din tara circa 51 de miliarde de dolari, conform Procuraturii ruse, relateaza agentia EFE. Potrivit unui documentar prezentat la postul NTV si denumit ''Imperiul sangerand al…

- Razboiul comercial dintre SUA și China continua sa se încalzeasca, iar Beijingul cere un "razboi al poporului" împotriva Washingtonului, în timp ce președintele Donald Trump amenința ca impune noi taxe pe alte marfuri chinezești în valoare de 300 de miliarde de dolari,…