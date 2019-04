Analiza temperaturii de la suprafaţa Pământului confirmă încălzirea globală Datele obtinute in urma masuratorilor satelitare ale suprafetei Pamantului confirma ca incalzirea globala determina cresterea temperaturii planetei, relateaza miercuri Press Association. Un sistem satelitar cu tehnologie in infrarosu utilizat pentru inregistrarea tendintelor de evolutie a temperaturii intre anii 2003 si 2017 a demonstrat un tipar al incalzirii, concluzie ce coincide cu datele obtinute in urma masuratorilor terestre. ''Ambele seturi de date demonstreaza ca suprafata Pamantului s-a incalzit la nivel global in aceasta perioada si ca 2016, 2017 si 2015 - in aceasta ordine… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

