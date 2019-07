Stiri pe aceeasi tema

- Industria IT ocupa locul 1 in topul celor mai profitabile investiții pentru companiile americane prezente pe plan local, valoarea insumata a profitului net realizat de companii de profil printre care se regasesc giganți internaționali precum Microsoft, Stefanini, Amazon sau Adobe fiind de peste 25,8…

- Tendintele in evolutia activitatii economice in perioada iunie-august 2019 releva o crestere a activitatii in constructii si comertul cu amanuntul, o relativa stabilitate a numarului de salariati in industrie si servicii si o crestere a preturilor in constructii si in comertul cu amanuntul, potrivit…

- La data de 18 iunie 2019, polițiștii Postului de Poliție Blandiana au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața de un barbat de 38 de ani, din comuna Blandiana sub aspectul savarșirii infracțiunilor de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice, fals material in inscrisuri…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in crestere sedinta de marti, iar BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 companii cu exceptia SIF-urilor, inregistra o apreciere de 0,27%, pana la valoarea de 8.606,69 de puncte, la jumatate de ora dupa debutul tranzactiilor, informeaza Agerpres.Citește…

- Managerii estimeaza o crestere in perioada mai - iulie a activitatii in constructii si comertul cu amanuntul, o relativa stabilitate a numarului de salariati in industrie si servicii si o crestere a preturilor in constructii si comertul cu amanuntul, potrivit datelor publicate marti de Institutul National…

- Directorii firmelor din Romania estimeaza o crestere a preturilor in constructii si comertul cu amanuntul, dar si a activitatii, pana in iunie, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Soldul conjunctural indica perceptia managerilor asupra dinamicii unui…

- Primarul comunei Hoparta ne-a informat ca va trebui sa reia licitatia pentru lucrari de reabilitare drumuri și strazi in comuna in valoare de peste patru milioane de lei. Se pare ca explozia prețurilor manoperei ca urmare a OUG 114/2018 și in special cel al materialelor ar fi de vina ca firmele nu se…