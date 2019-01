Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a anunțat ca "lista rușinii" cu datornicii la ANAF va fi în curând istorie. Asta dupa ce președintele Iohannis a promulgat o Ordonanța din 2018 care prevedea acest aspect.

- „Lista rusinii”, respectiv publicarea datoriilor persoanelor fizice pe site-ul Fiscului, dispare din ianuarie, iar in ceea ce priveste popririle pe conturi, o prima solutie va fi disponibila in aceasta prima parte a acestui an, dupa cum a declarat, sambata, ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici.

- „Dispare (n.red. - lista rusinii). Aveti o ordonanta, 25, daca nu ma insel, Legea de promulgare a fost semnata de presedinte zilele trecute si aveti acolo temeiul legal pentru ceea ce am spus anul trecut, ca lista rusinii pentru persoanele fizice dispare, din aceasta luna, ianuarie 2019, cum am promis",…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a susținut, sambata dimineața, intr-o emisiune, ca lista rușinii, respectiv publicarea datoriilor persoanelor fizice pe site-ul Fiscului dispare din ianuarie, iar aplicare popririlor in prima parte a acestui an.„Dispare (n.red. - lista rușinii).…

- LISTA DATORNICILOR ANAF dispare din 2019. Vezi cum vor fi executati silit romanii cu datorii si ce se intampla cu taxele locale Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a reafirmat, sambata dimineata, intr-o emisiune, ca impozitul pentru venit ramane 100% la nivelul autoritatilor locale, de…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a reafirmat, sambata dimineata, intr-o emisiune, ca impozitul pentru venit ramane 100% la nivelul autoritatilor locale, de la inceputul acestui an.

- Ministrul Finantelor a subliniat ca „impozitul pentru UAT-uri, adica autoritatile locale, la 100%” se va regasi in Legea bugetului de stat pentru 2019, iar masura va fi aplicata de la 1 ianuarie 2019. „Nu este nicio veste. Este ceea ce am promis si ceea ce am facut. Ei sigur stiu acest lucru.…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a sustinut, sambata dimineata, intr-o emisiune, ca lista rusinii, respectiv publicarea datoriilor persoanelor fizice pe site-ul Fiscului dispare din ianuarie, iar aplicare popririlor in prima parte a acestui an.