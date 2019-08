ANAF a recuperat 23 milioane de lei, din executarea silita a restantierilor la Prima Casa

Stiri pe aceeasi tema

- De la lansarea Programului “Prima casa”, in anul 2009, pana la finele lunii iulie 2019, au fost acordate 279.179 garantii și promisiuni de garantare, in valoare totala de peste 24,87 miliarde lei, potrivit Ministerului Finanțelor Publice (MFP), potrivit Gazeta de Sud . Pana in prezent, au fost executate…

- Ministerul Finantelor a anuntat, vineri, ca, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), desfasoara, in Spatiul Privat Virtual (SPV), o noua campanie de informare a contribuabililor, pentru stimularea acestora de a se dota cu case de marcat electronice si

- Reducerea numarului si a frecventei de depunere a declaratiilor fiscale la persoane juridice si extinderea depunerii electronice pentru toate aceste formulare sunt cateva dintre masurile incluse in Planul pentru eficientizarea colectarii veniturilor la Bugetul general consolidat, propus de Agentia Nationala…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anuntat, miercuri, ca propune un nou mecanism de poprire, poprirea electronica, pentru a automatiza infiintarea si ridicarea acestora de catre organele fiscale. Masura este propusa pentru ”automatizarea infiintarii si ridicarii popririlor…

