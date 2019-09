Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis, a semnat, luni, mai multe decrete, intre care si cel pentru promulgarea Legii privind statutul politistilor de penitenciare (PL-x 723/28.11.2018), a anuntat Administratia Prezidentiala.Ministrul Justitiei, Ana Birchall, saluta promulgarea Legii statutului politistilor…

- Ministerul Justitiei (MJ) a anuntat ca va publica marti, la ora 11.00, rapoartele GRECO, pe site-ul MJ, cat si pe pagina GRECO. Asta inseamna ca documentele vor fi postate in limbile romana si engleza. Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a comunicat oficial Secretariatului Executiv al Grupului Statelor…

- Ministerul Justitiei urmeaza sa publice, marti, cele doua rapoarte ale Grupului Statelor impotriva Coruptiei (GRECO) privind Romania. Pe 4 iulie, ministrul Justitiei, Ana Birchall, a comunicat GRECO faptul ca Guvernul a autorizat publicarea celor doua rapoarte privind Romania, pe data de 9 iulie, ora…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a transmis, cu ocazia Zilei Justitiei, ca increderea si respectul cetatenilor trebuie recastigate. Birchall le mulțumește profesioniștilor din justiției care iși fac treaba fara sa țina cont de ingerințe."Adresez salutul si respectul meu profesionistilor…

- Ministrul justiției, Ana Birchall, a primit marți, la sediul Ministerului Justiției, o delegație din partea Uniunii Europene in contextul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), in cadrul primei misiuni de evaluare organizate in Romania in anul 2019. Misiunea de evaluare reprezinta o continuare…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, s-a intalnit marti cu o delegatie din partea Uniunii Europene in cadrul primei misiuni de evaluare a Mecanismului de Cooperare si Verificare organizate in Romania in acest an. Potrivit unui comunicat al MJ, misiunea de evaluare desfasurata in Romania…

- Ministrul justiției, Ana Birchall, a primit, marți, la sediul Ministerului Justiției, o delegație din partea Uniunii Europene in contextul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), in cadrul primei misiuni de evaluare organizate in Romania in anul 2019. In cadrul intalnirii, ministrul justiției…