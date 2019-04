Amploarea pe care o capata fenomenul realitatea augmentata si alte trenduri tehnologice in continua evolutie Daca esti un impatimit al tehnologiei, probabil ca ai deja idee despre ceea ce inseamna realitatea virtuala si realitatea augmentata, in aceasta lume a proiectiilor. Posibilitatea de a utiliza aceste tehnologii, pentru a-l purta pe client in explorarea virtuala a spatiului, este enorma.



Clientii pot intampina dificultati in descifrarea desenelor si modelelor proiectate, pentru ca nu ei sunt cei care le-au conceput, dar crearea unei realitati virtuale inconjuratoare pe care ei sa o exploreze, permite echipei de proiectanti sa primeasca informatii valoroase. In anii ce vor urma, trebuie… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

