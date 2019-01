Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, le-a cerut sambata tuturor tarilor sa puna capat tranzactiilor lor financiare cu regimul venezuelean al lui Nicolas Maduro, oficialul american exprimandu-se in cadrul unei intalniri cu presa, pe marginea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, relateaza…

- "Noi sprijinim adunarea naționala, parlamentul venezuelean pentru ca este o instituție democratic aleasa și ale carei puteri trebuie restaurate și respectate. Din punctul nostru de vedere, drepturile civile, libertatea și siguranța tuturor membrilor adunarii naționale, inclusiv ale președintelui…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite discuta, la New York, despre criza din Venezuela, o reuniune organizata la cererea Statelor Unite si pe care Rusia a incercat sa o impiedice, dar fara succes. Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a chemat toate statele membre ONU sa fie de partea fortelor…

- Madridul, Parisul si Berlinul i-au dat sambata, in mod coordonat, un ultimatul lui Nicolas Maduro si au anuntat ca il vor recunoaste pe opozantul Juan Guaido „presedinte“ al Venezuelei in cazul in care nu se convoaca alegeri in „opt zile“, cu putin inaintea unei sedinte a Consiliului de Securitate al…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a informat vineri ca ii va cere ministrului de Externe, Jorge Arreaza, sa participe la reuniunea de sambata a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite pe tema situatiei din Venezuela, relateaza site-ul postului France 24.

- Seful diplomatiei americane a desemnat vineri un emisar, Elliott Abrams, pentru a contribui la "restaurarea democratiei" in Venezuela, unde Statele Unite l-au recunoscut pe Juan Guaido ca presedinte interimar in locul lui Nicolas Maduro, transmite AFP. Acest fost diplomat, care a servit in special sub…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo va cere sambata Consiliului de Securitate al ONU sa il recunoasca pe liderul opozitiei, Juan Guaido, ca presedinte interimar al Venezuelei, a anuntat vineri Departamentul de Stat de la Washington, printr-un comunicat preluat de Reuters. Statele Unite au cerut…

