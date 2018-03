Stiri pe aceeasi tema

- “La ora aceasta facem restructurari in Primaria sector 3. (...) Cei care nu sunt incarcati 100% vor fi disponibilizati in urmatoarea perioada. O sa fac o conferinta de presa pe tema asta. Stiu ca sunt unii care sunt foarte suparati. De exemplu, avem o organigrama acum, in care taiem peste o suta…

- Municipalitatea a stabilit deja data urmatoarei sedinte ordinare de Consiliu Local astfel incat sa nu se depaseasca termenul limita legal pana la care se pot acorda finatarile pentru cluburile sportive din Galati. Desi pana acum sedintele ordinare ale alesilor municipali erau programate in ultima…

- Aproape o mie de focșaneni nu au declarat corect și nu au platit impozitul pe cladirile in care se desfașoara activitați economice, arata o evaluare realizata la nivelul Primariei municipiului. Campania de identificare a persoanelor care platesc impozite mai mici la bugetul local…

- Reprezentanții bisericilor din Timișoara sunt așteptați la primarie sa ceara bani pentru renovarile lacașurilor de cult. Pot depune cereri pana la sfarșitul lunii martie, insa cu respectarea unui regulament care spune clar in ce condiții se acorda finanțari. Suma disponibila este de mai puțin…

- Camera de Conturi Constanta a facut publica sinteza rezultatelor actiunii de audit desfasurate la Primaria 23 August. Efectuata in perioada 4.09.2017 12.10.2017, actiunea a avut ca scop auditul financiar asupra conturilor anuale de executie bugetara ale Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna 23 August.…

- Consiliul Judetean isi baga nasul tot mai mult in activitatea sportiva din Bistrita-Nasaud. Dupa sustinerea echipei de handbal, autoritatile judetene vor sa resusciteze Gloria Bistrita si nu pe bani putini. Gloria Bistrita nu moare, se transforma! Dupa ce mai multe entitati s-au straduit sa salveze…

- NEWS ALERT Cați bani cer ONG-urile din bugetul Clujului pentru CULTURA, in anul CENTENARULUI. SUME + CLASAMENT Un numar de 297 de ONG-uri au depus cereri pentru finanțari nerambursabile de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru proiecte si actiuni culturale in 2018. Suma solicitata se…

- STPT estimeaza ca anul acesta aduna venituri totale in valoare de aproape 108 milioane de lei, din care 70 de milioane de lei reprezinta subvențiile de la primarie. Și asta fara TVA, cu TVA cu tot subvențiile ajungand la 90 de milioane de lei, 7,5 milioane de lei alocare lunara. Bugetul…

- Suma destinata "Sanatații", de la bugetul municipiului Campina, este in acest an de 2,41 milioane lei, aproximativ egala cu cea alocata la inceputul anului trecut. Capitolul "Sanatate" din bugetul local inseamna cele doua spitale și cabinetele medicale școlare.

- Mariana Gheorghe se pregateste sa-si incheie mandatul dupa 12 ani la carma OMV-Petrom, una dintre cele mai mari companii de pe piata romaneasca. De numele ei se leaga cea mai importanta investitie pe care Petrom, alaturi de Exxon, se pregateste sa o faca anul acesta. Este vorba despre exploatarea resurselor…

- Un prezentator Pro TV a incasat-o rau de tot. De la un scandal cu Primaria a ajuns pe drumuri, dar si dator vandut.Decizia judecatorilor a fost o mare lovitura pentru vedeta. Potrivit Bugetul.ro, acesta fusese dat afara din televiziune, in urma unui scandal care a socat intreaga Romanie.…

- A desemnat un angajat care a primit misiunea sa recupereze de la diverși datornici, toate taxele și impozitele restante. In plus, a comandat un afișaj, pentru ca toata suflarea comunei sa vada pe ecran, lista rușinii. “Recuperatorul” desemnat de primarul din Ștefanești bate zilnic la ușile datornicilor…

- Avand in vedere acuzatiile aduse de liderul unui partid din opozitie, care face referiri in necunostinta de cauza la propunerea de buget a Primariei Capitalei, Primaria Municipiului Bucuresti este imputernicit sa faca urmatoarele precizari: Bugetul pe anul 2018 al Primariei Municipiului Bucuresti reflecta…

- In „foile” prezentate consilierilor locali inaintea votului privind bugetul pentru anul 2017 la capitolul „premii pentru cursele de pe Hipodromul Ploiesti” este trecuta suma de 100.000 de ron – anume 75.000 de ron, suma aprobata, pana la urma, pentru anul in curs si restante de acum un an – diferenta.…

- Timișoara are la dispoziție aproape 305 milioane de euro in anul 2018, conform proiectului de buget gandit de reprezentanții primariei. Bugetul orașului este mai mic cu 120 de milioane de lei fața de 2017. Acesta este de aproape 900 de milioane de lei, la care se adauga bugetul instituțiilor…

- Primaria Focșani executa silit 459 de locuitori ai municipiului pentru datoriile acumulate la bugetul local. Pe liste se afla focșaneni care locuiesc pe diferite strazi din municipiu, de la Unirea Principatelor, Arhitect Ion Mincu, Capitan Stoenescu la strada Emanoil Petruț. Listele…

- Primaria a finalizat proiectul de buget pe anul 2018 (VEDETI AICI PROIECTUL). In suma totala de 848 milioane lei, bugetul general al municipiului va fi supus aprobarii Consiliului Local (CL) intr-o sedinta extraordinara ce va avea loc luni. Cele mai mari investitii pe anul in curs vor consta in modernizarea…

- Bugetul local pentru anul 2018 a fost votat ieri in cadrul unei ședințe extraordinare a Consiliului Local Bistrița. Liberalii au criticat modul in care s-au alocat bani, spunand care sunt cele mai proaste investiții de anul acesta, in opinia lor.

- Luni, 12 februarie, aproximativ 50 de persoane s-au adunat sa dezbata bugetul local din acest an al orasului Targu-Neamt. Dezbaterea publica a avut loc in Sala de sedinte a Consiliului Local si la ea au participat pe langa primarul Daniel Harpa, viceprimarul Vasile Apopei, numerosi consilieri locali,…

- Conform proiectului de buget gandit de reprezentanții primariei, Timișoara are mai puțini bani la dispoziție decat anul trecut. In 2018, bugetul local este de 887.474.820 de lei, bani la care se adauga și bugetul instituțiilor publice, mai precis al spitalelor, de 489 de milioane de lei. Per total,…

- Consiliul Local Calarasi a aprobat, in sedinta extraordinara, luni, 12 februarie, bugetul propriu al municipiului Calarasi pe anul 2018, precum si estimarile pentru anii 2019-2021, bugetele institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii de la bugetul propriu al municipiului…

- „Pe parcursul anului 2017 au fost transmise catre Ministerul Culturii si Identitatii Nationale adrese de la institutiile subordonate prin care se comunica insuficienta fondurilor pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor specifice acestora. Teatrul National «Vasile Alecsandri» si Opera Nationala…

- Primaria orasului Baia de Aries nu are bani de salarii in 2018, din cauza majorarilor salariale. Noul fond de salarii inregistreaza un minus de 730.000 de lei, spune un document al instituției, care detaliaza cheltuielile bugetare pentru acest an. De altfel, administrația locala din Baia de Arieș cheltuie…

- Va avea Alba Iulia un ștrand? Raspunsul este NU, cel puțin nu in acest an. Bugetul s-a micșorat, Guvernul s-a zgarcit, iar intenția Primariei Alba Iulia de a emita obligațiuni in valoare de 100.000.000 de lei pentru mai multe investiții in acest an a eșuat pe motiv ca bancile sunt sceptice in ceea ce…

- ADLO marșeaza puternic pe formarea profesionala, intr-o țara unde forța de munca de calitate se gasește tot mai greu. In parteneriat cu colegiile tehnice „Traian Vuia” și „Constantin Brancuși”, dar și cu Primaria din Biharkersztes, societatea ce gestioneaza parcurile industriale din Oradea…

- Primaria comunei Adancata va beneficia in acest an de un buget de 3 milioane de lei aproape la fel ca anul trecut, a anuntat primarul Viorel Cucu. El a fost aprobat deja de catre Consiliul Local. Viorel Cucu a precizat ca bugetul nu este unul multumitor aratand ca primaria are de recuperat de la bugetul…

- Primaria Craiova a prins in bugetul din 2018 suma de 9.366.000 lei (2 milioane de euro) pentru demararea lucrarilor la „Ansamblul rezidențial de locuințe colective“ de pe strada Caracal, nr. 132, cunoscut drept cartierul chinezesc. Municipalitatea intenționeaza sa inceapa, cu ...

- Edilul din Motru, Gigel Jianu, a declarat ca a luat in calcul reduceri de personal, daca nu va reusi sa suplimenteze bugetul institutiei. Potrivit lui Jianu, bugetul primariei este mai mic decat anul trecut. Este vorba de o scadere de ...

- Pentru anul 2018, Comisia Europeana a adoptat Programul de lucru cu privire la acțiunile de informare și promovare ale produselor agricole puse in aplicare pe piața interna și in țarile terțe, care prevede lista temelor prioritare, bugetele aferente și acțiunile care pot fi puse in aplicare. Scopul…

- Clujul are buget mai mic in 2018, dar petrece cu fast. Cat vor costa Zilele Clujului Clujul a fost vaduvit de 28 de milioane de euro din bugetul pe anul 2018, pierdere rezulta din diminuarea cotelor din impozitul pe venit care revin municipiului si care reprezinta o treime din bugetul de investitii,…

- Toți proprietarii de terenuri vor fi obligați sa ia aceasta masura! Proiectul de lege a fost adoptat, marți, de Camera Deputaților, care este for decizional in aceasta privința, informeaza Bugetul.ro.Ca atare, persoanele care dețin un teren, fie ca vorbim de cele fizice, fie de cele juridice,…

- Mai multe organizații nonguvernamentale din Constanța, acuza Primaria ca ascunde bugetul orașului, cerand primarului sa-l faca public pe site-ul municipalitații. Societatea civila reacționeaza, astfel, fața de “incercarile de disimulare” ale Primariei Constanța cu privire la proiectul de buget al municipiului…

- „Comisia constituita la nivelul municipiului a analizat conformitatea proiectelor initiate cu prevederile Regulamentului, cu alte prevederi legale in vigoare precum si impactul, viabilitatea si fezabilitatea tehnica a acestora, validand 41 de proiecte din cele 197 depuse. Proiectele validate…

- Municipalitatea a publicat noi liste cu restantierii la bugetul local, 1.322 de persoane fizice si juridice datorand o suma de 21,04 milioane lei, cu circa 1,5 milioane lei mai mult fata de ultima raportare pe aceasta tema. Restantele au crescut in special in ceea ce priveste persoanele fizice. In prezent,…

- Se modifica o importanta lege. Deputatii vor sa schimbe un act normativ care vizeaza direct toti soferii din Romania. Bugetul.ro a aflat planurile alesilor in privinta celebrei roviniete, dar si cum se va schimba legea si ce sanctiuni vor primi soferii care nu circula cu actele la zi.Noua…

- Bugetul local pentru 2018 va fi mai mic decat cel din 2017, dupa cum se arata in proiectul de buget anunțat de Primaria Focșani. Daca in 2017 la buget au fost 210 milioane lei, in acest an, municipiul are doar 172 de milioane lei, pierzand 38 de milioane lei. Practic, din excedentul bugetar, bani de…

- Insa, dincolo de avertismentul primit acum de municipalitate pentru defrisarile de data recenta din parc, inspectorul-sef Mihai Togor (PSD) anunta 9 masuri ce i s-au impus administratorului Murray Press, cu termen de conformare pana in aprilie 2018. Daca acum amenzile ar curge de la 1.000…

- Municipalitatea doreste sa-si diminueze patrimoniul privind spatiile de locuit pe care Primaria le detine, asta dupa ce ani la rand locuintele sociale au reprezentat ”gauri negre” la bugetul local, dupa cum sustine primarul Ionut Pucheanu care doreste ca aceste locuinte sa poata fi scoase la vanzare.…

- Dupa ce a susținut public, in nenumarate randuri, ca inregistrarea ședinței in care folosea un limbaj catalogat de Inspecția Judiciara drept “inadmisibil in raport cu standardele minimale de etica si deontologie ale unui magistrat” este trucata, șefa DNA, Laura Codruța Kovesi recidiveaza intr-un interviu…

- Dureros pentru sute de familii din Bistrița-Nasaud și județele limitrofe, dar Centrul de Resurse și Referința in Autism Bistrița se afla foarte aproape de momentul dramatic de a-și inchide porțile. „Bugetul nostru, incepand cu acest an, este privat de sponsorizari de la firme, datorita modificarilor…

- In data de 22.01.2018, Primaria municipiului Alba Iulia trebuia sa publice pe site-ul propriu proiectul de buget pe 2018 și anexele, conform Legii nr. 273/2006. Nici acest lucru nu s-a intamplat! Bugetul local se publica in termen de maximum doua zile lucratoare de la supunerea spre consultare publica.…

- Este mai mult decat evident ca termenul ”criminalitate legislativa organizata” funcționeaza din plin, pe principiul deja cunoscut ”corb la corb nu-și scoate ochii”. Dintre toate frațiile existente, pericolul cel mai mare vine de la frația politicienilor, care se bazeaza pe frația funcționarilor. Primii…

- Primaria a publicat ieri proiectul de buget al Iasului pe anul 2018. Municipalitatea estimeaza ca va incasa venituri de 546,4 milioane lei. Pierderea neta fata de bugetul pe anul trecut este de 56 milioane lei, bani ce reprezinta reducerea cotei de impozit pe venit de la 16- la 10-, stabilita de Guvern.…

- „Este o intenție de a reconfigura aceasta componenta, nu de a o anula. Sunt mai multe variante de analizat. Una este sa se limiteze numarul de calatorii, sa spunem la 50 pe luna. O alta este sa se intre intr-un sistem de coplata, sa se plateasa, de exemplu 5 sau 10 lei pe luna pentru acel serviciu.…

- Daca sotul si fiul Vioricai Dancila lucreaza la OMV Petrom, în schimb, nora sa lucreaza la stat. Concret, este consilier juridic la Primaria sectorului 5, adica la Primaria condusa de Daniel Florea, tot primar PSD, coleg al Vioricai Dancila, în CExN.

- Boc: "Nu am renunțat la nimic din investițiile pe 2018". Totuși, un pod are de suferit Primarul Clujului susține la Realitatea FM ca nu s-a renunțat la nicio investiție pe anul acesta. "Nu am renunțat la nicio investiție pe 2018, am decis doar sa diminuam unele alocari și sa gradam alte…

- Clujul a facut un prim pas important pentru reteaua de metrou. Primaria a alocat pentru 2018 suma de 3,48 de milioane lei pentru studiul de prefezabilitate si diverse alte studii privind introducerea metroului in oras, scrie businessmagazin.ro.

- BREAKING NEWS Boc nu glumește: 3,48 milioane pentru METROU! Care vor fi investițiile Clujului in 2018 Primaria a pus deoparte bani pentru realizarea de documentație privind construirea centurii metropolitane și introducerea metroului. Primaria a anunțat pe 13 pagini care sunt obiectivele…

- Insa, in general, Primaria a incasat venituri din principalele taxe si impozite peste nivelul estimat la inceputul anului 2017. Printre acestea se numara impozitul pe cladiri de la persoane fizice (16,9 milioane lei, 103,24-), impozitul pe terenuri persoane fizice (5,5 milioane lei, 102,49-), impozitul…

- Primaria municipiului Satu Mare și Direcția de Impozite și Taxe Locale reamintesc cetațenilor ca au posibilitea de a plati online impozitele, taxele și amenzile, indiferent ca se afla in țara sau in strainatate prin platforma www.ghiseul.ro, pana vineri 29 decembrie, ora 10.00, dupa care sistemul online…