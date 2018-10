Stiri pe aceeasi tema

- Recentele schimbari cumulate din Justitia romana „ameninta sa intoarca timpul la inceputul anilor 2000”, o perioada marcata, in Romania, de coruptie, a declarat, luni, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, la Facultatea de Drept. Diplomatul a acuzat si Inspectia Judiciara…

- Recentele schimbari cumulate din Justitia romana "ameninta sa intoarca timpul la inceputul anilor 2000", o perioada marcata, in Romania, de coruptie, a declarat, luni, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, la Facultatea de Drept, informeaza...

- Recentele schimbari cumulate din justitie “ameninta sa intoarca timpul la inceputul anilor 2000, cand Justitia era afectata de coruptie si influenta politica”, a declarat luni ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm.

- Recentele schimbari cumulate din Justitia romana "ameninta sa intoarca timpul la inceputul anilor 2000", o perioada marcata, in Romania, de coruptie, a declarat, luni, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, la Facultatea de Drept. Diplomatul a participat la ceremonia de deschidere…

- George Maior nu mai poate reprezenta Romania ca ambasador in capitala Statelor Unite ale Americii, a declarat luni presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. "Cred ca, in contextul in care ambasadorul Romaniei in Statele Unite se implica in jocuri politice pe scena politica americana, luand partea…

- Dezvaluire de ultima ora in cazul schimbarii ambasadorului SUA la București. Octavian Hoandra a lamurit reacția actualului ambasador al Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm, atunci cand a fost intrebat daca il cunoaște pe Adrian Zuckerman, avocatul care urmeaza sa-l inlocuiasca.

- Avocatul Adrian Zuckerman, specialist in tranzactii imobiliare si partener in biroul din New York al vestitei firme de avocatura Seyfarth Shaw, a fost nominalizat de presedintele Donald Trump drept succesor al actualului ambasador al Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm. Nominalizarea trebuie sa…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, i-a cerut ambasadorului Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, in cadrul unui eveniment public, sa propuna autoritatilor din tara sa ridicarea vizelor pentru romanii care calatoresc in interes de afaceri.