- Correctiv, o redacție independenta, a inițiat investigația ”Marele furt din Europa”, coordonand 35 de parteneri media din 30 de state, din Romania redacția aleasa fiind Libertatea. 63 de jurnaliști au analizat 315.000 de documente confidențiale, printre care rechizitorii, interceptari și e-mailuri legate…

- La intrarea in insolventa din 2012, Hidroelectrica parea a fi una dintre povestile triste si des intalnite in capitalismul romanesc: o societate de stat initial profitabila, dar care ajunge in pragul falimentului din cauza unor contracte preferentiale,...

- Un startup romanesc cu sediul in Statele Unite, doneaza 1 milion de euro pentru catedrala Notre Dame, grav avariata in urma incendiului de luni seara. Fondatorul Companiei de tehnologie UiPath, Daniel Dines, a anunțat in cadrul unui eveniment, la Paris, ca UiPath va dona 1 mil. de euro pentru reconstrucția…

- Suprafețele de spații verzi din orașele județului Alba au evoluat mult in ultimii 20 de ani, potrivit Institutului Național de Statistica (INS). Daca in unele orașe, administrația locala a investit și a reușit sa mențina parcurile, in altele, spațiile verzi s-au diminuat semnificativ. De exemplu, la…

- Trei companii din Romania se regasesc in primii o suta cei mai mari poluanți la nivelul Europei, din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon (CO2), potrivit datelor publicate de Direcția Generala Politici Climatice a Comisiei Europene.Pe locul 38 la nivel european se situeaza Termocentrala…

- Transportatorul aerian Blue Air semnal, luni, un acord bilateral cu Tarom , prin care isi extinde prezenta in Europa, Orientul Mijlociu și in Nordul Africii. Astfel, pasagerii care aleg sa calatoreasca pe un itinerariu compus din segmente operate de Blue Air si Tarom vor beneficia de o experienta…

- Liberalul Catalin Predoiu, fost ministru al Justitiei, afirma ca, in cursul zilei de joi, a fost audiat in calitate de martor la Inspectoratul General al Politiei, unde a dat lamuriri despre prezenta sa ca avocat intr-un proiect de achizitie a unui grup de companii romanesti de catre o societate straina.…

- Romania nu este o piata de cumparatori ci, mai degraba, una de vanzatori, in conditiile in care sunt rare situatiile in care companii romanesti cumpara firme straine iar pe plan intern un procent de 90% din fuziuni si achizitii vizeaza companii romanesti care sunt cumparate de investitori straini,…