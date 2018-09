Echipele de salvare au continuat vineri sa caute supravietuitori pe locul uriasei alunecari de pamant din centrul Filipinelor care a provocat moartea a cel putin 22 de persoane, potrivit unui nou bilant relateaza AFP. Zeci de persoane sunt inca date disparute dupa prabusirea in zorii zilei de joi a versantului unui deal foarte abrupt din localitatea Tina-an, din insula Cebu, in urma ploilor musonice. Aceasta noua catastrofa naturala intervine la cateva zile dupa trecerea taifunului Mangkhut care a provocat moartea a cel putin 88 de persoane in nordul tarii. "La Cebu, echipele de salvare au gasit…