- Alpinistul roman in varsta de 45 de ani, a carui disparitie a fost anuntata sambata dimineata de sotia acestuia, a fost gasit mort. „Din pacate a fost gasit decedat. A cazut printre stanci in zona Virfului Negoiu", au precizat, pentru MEDIAFAX, reprezentantii Salvamont Sibiu. Cautarile au inceput imediat…

- Trupul sau a fost descoperit sambata intr-o inchisoare din New York. Epstein a pledat nevinovat pentru acuzatii de trafic de minori si trafic de minori si a fost retinut fara avea dreptul la cautiune. Miliardarul Jeffrey Epstein, un fost apropiat al lui Bill Clinton, Donald Trump si printul Andrew,…

- Balciul traditional de Sfanta Maria va dura, in acest an, doar o saptamana deoarece negustorii si mesterii populari participa la multe evenimente de gen din tara, iar tinerii giurgiuveni au inceput sa inlocuiasca placerea balciului si cu alte distractii, aratand un interes scazut pentru astfel de targuri.…

- Polițiștii din Sibiu fac haz pe seama unui șofer baut, care a provocat, marți, o tamponare, iar cand s-a dat jos din mașina „mergea pe mai multe carari decat strazile din intersecție”. Oamenii legii se intreaba „de la ce valoare incepe etilotestul sa se enerveze”, șoferul avand 2,23 pe aparat, anunța…

- O tanara de 27 de ani din Botoșani s-a electrocutat in bucataria unui restaurant, noaptea trecuta. Victima, grav ranita, a fost transferata astazi cu un elicopter SMURD la o clinica din Iasi. Inițial a fost transportata, in stop cardio-respirator, la Spitalul Municipal Dorohoi, iar dupa ce a fost resuscitata…

- Salvamontisti din Arges si Sibiu intervin, marti dupa-amiaza, pentru salvarea unui turist care a cazut pe zapada, in zona Fundul Caprei din Muntii Fagaras, el avand un traumatism la un picior. Astfel, a fost solicitat elicopterul SMURD Targu Mures pentru ca ranitul sa fie evacuat cu troliul.