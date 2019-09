Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, care a fost decorata marti de presedintele Klaus Iohannis cu Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Cavaler, a declarat, dupa ceremonie, ca ar juca un meci de tenis cu seful statului. "As juca un meci cu domnul presedinte, nu am jucat, dar de ce nu?! (...) Nu l-am vazut niciodata…

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) a fost premiata azi pentru succesul obținut la Wimbledon. Simona Halep a primit Ordinul Național „Steaua Romaniei” in grad de Cavaler, cea mai inalta distincție oferita de Statul roman, intr-o ceremonie care a avut loc la Palatul Cotroceni, de la

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a fost decorata marti, de presedintele Klaus Iohannis, cu Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Cavaler, intr-o ceremonie care a avut loc la Palatul Cotroceni. "Avem in fata noastra o mare campioana, care a oferit romanilor nu doar momente de bucurie,…

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) e premiata azi pentru succesul obținut la Wimbledon. Ceremonia de premiere poate fi urmarita pe GSP.RO. Vezi AICI Ceremonia live Azi, de la ora 12:00, cu o ora inainte de ședința CSAT, președintele Klaus Iohannis o va premia pe Simona Halep. Astfel, jucatoarea de tenis…

- Simona Halep este decorata, marti, de presedintele Klaus Iohannis, intr-o ceremonie care va avea loc la Palatul Cotroceni. Halep a devenit prima jucatoare de tenis din Romania care caștiga prestigiosul turneu Wimbledon. Romanca a invins-o, in finala, pe Serena Williams cu 6-2, 6-2. Presedintele Klaus…

- Simona Halep a primit, in numai o saptamana, cele mai importante distincții ale Romaniei, dupa cucerirea titlului suprem in tenis, cel de campioana la Wimbledon. Daca președintele Klaus Iohannis a decis acordarea celei mai inalte distincții a statului roman, Ordinul Național „Steaua Romaniei” in…

- Ceremonia de decorare va avea loc la Palatul Cotroceni, la o data care va fi comunicata ulterior. Patriarhia Romana o premiaza pe Simona Halep dupa victoria de la Wimbledon 2019 "Ca urmare a performanței extraordinare obținute la Turneul de Tenis de la Wimbledon, precum și in semn de…