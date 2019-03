Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic nu va putea supune inca o data la vot in parlament acordul privitor la Brexit fara a-i aduce modificari substantiale, a anuntat luni presedintele Camerei Comunelor, John Bercow, potrivit AFP. Premierul britanic Theresa May isi anuntase intentia de a supune unui nou vot al deputatilor,…

- Premierul britanic Theresa May le-a cerut duminica deputatilor sa sprijine acordul ei pentru Brexit intr-o maniera ''pragmatica'' la urmatorul vot din Camera Comunelor, in caz contrar vor mai trece multe luni pana cand Regatul Unit va reusi sa iasa din Uniunea Europeana, consemneaza…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, va propune amanarea scurt timp a iesirii tarii din Uniunea Europeana in cazul in care Camera Comunelor nu va opta pentru aprobarea Acordului sau pentru producerea Brexit fara acord.

- Premierul Irlandei, Leo Varadkar, a declarat vineri ca este deschis la discutii pe tema Brexit, dar nu si la renegocierea acordului negociat de Regatul Unit pentru retragerea din UE, transmite AFP. Varadkar a vizitat Irlanda de Nord si a avut intrevederi cu lideri ai partidelor politice…

- Cu doua luni inainte de Brexit, Theresa May a obtinut de la deputatii britanici un “mandat” pentru a redeschide negocierile cu Bruxellesul, dar UE a refuzat imediat, un dialog al surzilor cu rezultat incert, comenteaza AFP. “A negocia o asemenea schimbare nu va fi uşor. Aceasta…

- Theresa May a declarant ca va vorbi la telefon cu liderii Uniunii Europene pentru a redeschide negocierile pentru acordul de Brexit, inainte de ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar pe 29 martie. "Camera Comunelor nu a lasat semne de intrebare despre ceea ce nu vrea (Theresa May se refera la ieșirea…

- "Va trebui sa ne continuam pregatirile pentru posibilitatea unui Brexit fara acord, gandindu-ne in special la cetatenii UE care traiesc in Marea Britanie si la britanicii de pe continent care, mai mult decat oricine, sufera din cauza nesigurantei si ar fi primele victime ale unei iesiri dezordonate",…

- Premierul britanic Theresa May a facut apel marti seara la deputatii britanici sa ''respecte'' rezultatul referendumului privind Brexit-ul si sa voteze in favoarea acordului de iesire pe care ea l-a incheiat cu Bruxellesul, relateaza AFP si Reuters. "Avem datoria sa respectam o decizie…