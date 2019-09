ALEXANDRA – DOVADA FINALA ! DiNCA A AVUT COMPLICI ! Iata filmul evenimentelor, descris de autoritati : Prima parte Dinca pleaca la farmacie.Alexandra pune mina pe telefon si suna, de mai multe ori, la 112!Alexandra este sunata de catre politisti.Alexandra vorbeste cel putin 20 de minute cu politistii daca politistii nu erau niste prosti, Politia trebuia deja, in acest interval de 20 de minute, sa fie deja la casa lui Dinca !daca politistii sint corupti, atunci au tras de timp, facind pe prostii, ca Dinca sa aiba timp sa ajunga acasa A doua parte Dinca ajunge acasa si vede pe telefon ca Alexandra a sunat la 112.Dinca declara ca s-a enervat si a… Citeste articolul mai departe pe nasul.tv…

Sursa articol: nasul.tv

Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia de la Caracal deschide o discuție care depașește miza investigației de pe Strada Craiovei numarul 169: Romania este unul dintre principalii furnizori de persoane traficate din Europa și nu mai putem intoarce privirea. Unul dintre motivele pentru care autoritațile au reacționat necorespunzator…

- O fata de 15 ani a pus pe jar, vineri, Poliția din Neamț, dupa ce a anunțat la 112 ca a fost rapita. La fel ca Alexandra, fata rapita din Caracal, minora din Piatra Neamț le-a descris polițiștilor locul in care este ținuta, iar aceștia au localizat-o, dar au constatat ca apelul este fals.Potrivit…

- Incredibil! Barbatul care a sunat-o in mai multe randuri și a șantajat-o pe mama Alexandrei Maceșanu și a susținut ca le ține prizoniere, atat pe Alexandra, cat și pe Luiza Melencu, a fost lasat in libertate.

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia C. N. C., in varsta de 33 de ani, 1.60 metri, ten masliniu, fata ovala, ochi caprui, par negru, constitutie corpolenta, din orasul Harsova, judetul Constanta. La data de 11 august a.c. aceasta a plecat de la adresa de domiciliu, fara a reveni pana…

- Politistii din Alba cauta o minora care a plecat de la domiciliul sau si nu au mai revenit pana in prezent. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acesteia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112. In dimineața zilei de 8 august…

- Tatal Alexandrei, Ioan Maceșanu, a facut apel, joi seara, catre cei care i-au luat fata, sa o aduca acasa, sa o lase undeva pentru ca familia sa iși poata relua viața dinainte. Barbatul este increzator ca fiica lui este in viața și ca anchetatorii o vor gasi.Ioan Maceșanu a declarat, joi,…

- Un barbat din Șamșud a disparut de acasa in urma cu aproape o saptamana fiind pana in prezent, de negasit. Politistii din Salaj il cauta pe Banto Erno, barbatul de 59 de ani, din Samsud, care a plecat de la domiciliu si nu s-a mai intors. Mama celui disparut a fost cea care a anunțat Poliția cu privire…