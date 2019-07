Alex Găvan, nou succes românesc la peste 8000m, fără oxigen suplimentar Pe 18 iulie, ora 12, ora Romaniei, alpinistul Alex Gavan a reușit sa atinga varful Gasherbrum 2, de 8035 de metri, din munții Karakorum, Pakistan, fara a folosi oxigen suplimentar sau porteri de altitudine. Cu aceasta reușita, el și-a trecut astfel in palmares al șaptelea varf de peste opt mii de metri. Expediția, inceputa pe 14 iunie și planificata sa dureze aproape doua luni de zile, a ajuns la final, dupa ce, in timpul ultimei etape de aclimatizare la 7000 de metri, Gavan și echipa sa au intuit potențialul momentului și au pornit din tabara trei ascensiunea finala catre varf, ascensiune care… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

