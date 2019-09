Stiri pe aceeasi tema

- ”Am reținut faptul ca Dan Barna il va vota pe Klaus Iohannis in turul doi. Draguț. Cu aceasta ocazie s-au liniștit cei doi hipsteri anxioși care se temeau ca ar putea vota cu Dancila sau Pleșoianu. Cred ca și Iohannis e mai liniștit acum, știind ca stradania lui de un an jumate de a aduce de partea…

- "Mi-am petrecut ultima zi de vara stand de vorba cu tinerii din PES activists Romania, la invitația prietenului Victor Negrescu și a echipei sale. M-am bucurat sa regasesc o sala plina pana la refuz de oameni dornici sa invețe, sa ințeleaga, sa educe, sa devina. Le-am vorbit despre cum politica…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan a scris, pe Facebook, ca doar Romania si Italia sunt statele UE care nu au trimis propuneri oficiale de comisar european. "Singurele doua state din Uniunea Europeana care nu au trimis pana acum propuneri oficiale pentru pozitia de comisar european sunt Italia,…

- „Cateva observații, citind presa de luni. In primul rand, sunt șocat de haosul din mediul politic. Ce e stabilit ieri nu mai e valabil azi, și așa mai departe. Practic tot sistemul funcționeaza de pe o zi pe alta, fara vreo perspectiva. Cum sa construiești pe termen lung in aceste condiții?…

- ”Cred ca a luat o decizie buna. E bine ca s-a intors”, a spus, joi seara, la TVR 1, fostul presedinte Traian Basescu, intrebat ce parere are despre revenirea in tara a Elenei Udrea.Basescu a precizat ca a vorbit cu Elena Udrea si inainte de a veni in tara, dar si dupa ce a ajuns.”Era…

- "Observ ca ne confruntam cu o ințelegere eronata a modului in care politicul trebuie sa se raporteze la justiție intr-un stat de drept. Oamenii politici, decidenții, nu au rolul de a milita pentru independența justiției, declarativ sau solicitand implementarea unor recomandari pentru ca li se par…

- „Vreau sa fie clar un lucru! Eu nu scriu aici (n.r. pe Facebook) ca sa fac pe placul nimanui, spun doar ce cred și ce simt. Nu poți mulțumi pe toata lumea și imi asum asta. Mai devreme mi-am asumat riscul de a face o predicție pentru alegerile de azi din PSD, bazata pe felul in care simțeam…

- Deși ieri Curtea de Apel a dat o decizie definitiva in cazul de 300 de milioane dintre Mititelu și FRF, patronul echipei FCU Craiova susține ca, de fapt, procesul privind presupusele abuzuri ale forului de fotbal nu s-a incheiat. Intr-un mesaj postat pe Facebook, Adrian Mititelu a contrazis Curtea de…