Institutiile cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si securitatii pot solicita persoanelor fizice apte de munca sa presteze servicii in interes public in caz de stare de asediu sau de urgenta. Romanii apți de munca pot fi chemați, incepand cu data de 10 octombrie, sa presteze munci in interesul public! Conform unei Ordonanțe de Urgența a Guvernului, institutiile cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si securitatii, pot solicita persoanelor fizice apte de munca sa presteze servicii in interes public in caz de stare de asediu sau de urgenta, potrivit romaniatv.net. „Institutiile…