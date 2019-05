Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a ajuns la secția de votare, așa cum anunțase, dupa ora 19:00. Dragnea a venit escortat de mai mulți barbați, pentru a evita anumite incidente. Liderul PSD nu a vrut sa faca declarații la intrare in secția de votare de la Liceul Jean Monnet.Citește și: Dezvaluire-bomba: USR-PLUS…

- Nu se știe daca ștampila a disparut in urna, a plecat cineva cu ea sau s-a pierdut prin secție. Reprezentanții secției de votare au inchis secția pentru a cauta ștampila pierduta. „A disparut o ștampila de la secția 74 de la Grigore Moisil. A disparut ștampila, nu știm unde este. Am dat dispoziție…

- O femeie care s-a dus sa voteze la sectia 129 din municipiul Husi a luat acasa stampila de vot, dupa ce a votat. Femeia a bagat-o in buzunar dupa ce si-a exprimat votul si si-ar fi dat seama abia acasa ca are stampila in buzunar. Ea s-a intors la sectia de votare sa o returneze, insa acolo o asteptau…

- Biroul Electoral Județean Timiș a fost sesizat, in urma cu puțin timp, de un incident grav petrecut la secția 74 de la Liceul Grigore Moisil din Timișoara – a disparut o ștampila de vot. S-a dispus oprirea activitații in secția de votare și s-a solicitat forțelor de ordine sa verifice daca ștampila…

- Secția de votare organizata in stațiunea Mamaia, din județul Constanța, a ramas fara buletine de vot, dupa ce sute de persoane au votat pe listele suplimentare, procesul electoral fiind in prezent oprit.Potrivit datelor centralizate de BEJ Constanța, la secția de votare 208, din stațiunea…

- Incident major la sectia de votare nr.133 din cadrul Agentiei Fiscale nr.1 4 din municipiul Constanta.Un membru al sectiei de votare s a sesizat dupa ce o femeie a fost suprinsa avand asupra sa mai multe buletine de vot pe care intentiona sa le introduca in urna de vot.Presedintele sectiei de votare…

- Alegeri europarlamentare 2019. Primul incident a fost raportat la Secția de votare nr 133 de la Școala Ion Creanga din Ploiești. UPDATE Pentru ca victima nu este președintele comisiei, procesul electoral nu a fost intrerupt. Un membru al comisiei de votare a fost transportat la spitalul…

- Meteorologii au lansat, in urma cu cateva minute, o noua alerta cod portocaliu de vreme severa imediata. Furtuna violenta a ajuns la Timișoara. Ploile torențiale vor depași 35 – 40 l/mp, grindina de dimensiuni medii, vant puternic cu aspect de vijelie, frecvente descarcari electrice. Alaturi de Timișoara…