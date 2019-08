Stiri pe aceeasi tema

- Nu exista date care sa indice existența unui risc radiologic pentru populația Romaniei, arata, intr-un comunicat comun, Inspectoratul pentru Situații de Urgenta, Comisia pentru Controlul Activitaților Nucleare și Agenția pentru Protecția Mediului. „​In ceea ce privește informațiile aparute in spațiul…

- In urma cu putin timp, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" din judetul Constanta a fost sesizat cu privire la producerea unui incendiu izbucnit in comuna Deleni.Din primele informatii, se pare ca este vorba despre un incendiu la o magazie. ...

- In urma cu cateva minute, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" din judetul Constanta a fost sesizat cu privire la un incendiu izbucnit la un stalp din Navodari. Focul a fost localizat pe strada D12 din oras. ...

- "Am atentionat, printr-o circulara, conducerile unitatilor administrativ-teritoriale cu privire la masurile pe care trebuie sa le aplice in fiecare localitate pentru combaterea tantarilor. Urmeaza ca institutiile cu responsabilitati in domeniu sa controleze modalitatea in care primarii si consiliile…

- Pompierii de Inspectoratul de Situatii de Urgenta cauta un barbat in apele raului Jijia din zona Golaiesti. Pe mal au fost gasite scule de pescuit si se banuieste ca s-ar fi inecat. La fata locului a ajus si o echisa de scafandri. Este al doilea caz in cateva zile. Un alt pescar s-a inecat sambata intr-un…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Nicolae Iorga" al Judetului Botosani a desfasurat astazi, in poligonul militar Copalau, o sedinta de distrugere a munitiilor ramase neexplodate, descoperite pe raza judetului Botosani.

- Alerta pentru pompierii militari de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov. Purtatorul de cuvint al ISU Brașov, cpt. Ciprian Sfreja, a aunțat ca șapte gospodarii au fost inundate in satul Cincșor, comuna Voila. Pentru a acorda primul ajutor, in zona a fost trimis Detașamentul de pompieri…

- Alerta, joi seara, in localitatea Poarta Alba din județul Constanța. Un adolescent de 15 ani e cautat de scafandri dupa ce, impreuna cu doi minori, a intrat in apa unui canal de irigații pentru a se scalda și nu a mai ieșit. La fața locului intervin mai mulți scafandri, a anunțat Inspectoratul pentru…