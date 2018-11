Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis vineri, 23 noiembrie, atentionari nowcasting Cod galben de ceata valabile pana sambata, 24 noiembrie, la ora 02:00, in mai multe localitati din 11 judete. Astfel, potrivit meteorologilor, in localitati din judetele Ialomita, Prahova, Arges, Dambovita,…

- Potrivit ANM, in mai zone se va semnala ceata dimineata, care determina vizibilitate sub 200 m si izolat sub 50 m. Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri dimineata, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata valabile in mai multe localitati din judetele Suceava, Bacau, Botosani,…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora (7:00), pe mai multe artere rutiere din judetele Arges, Bacau, Botosani, Buzau, Dambovita, Iasi, Mehedinti, Prahova, Neamt si Suceava, se semnaleaza ceata, care reduce vizibilitatea sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Pentru…

- 13 judete, majoritatea din Moldova și Muntenia, se afla miercuri dimineața sub cod galben de polei si ceata, potrivit unor atentionari nowcasting emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Pana la ora 8.30, pentru Suceava, Bacau, Neamt, Iasi, Vaslui, Vrancea, Neamt și Galati sunt anuntate…

- 13 judete, majoritatea din Moldova și Muntenia, se afla miercuri dimineața sub cod galben de polei si ceata, potrivit unor atentionari nowcasting emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Pana la ora 8.30, pentru Suceava, Bacau, Neamt, Iasi, Vaslui, Vrancea, Neamt și Galati sunt…

- Șase județe din zona Moldovei și din sudul țarii sunt sub atenționare cod galben de ceața și izolat burnița, marți seara, pana la ora 23, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).Potrivit ANM, județele Argeș, Prahova, Dambovița, Suceava, Neamț și Iași sunt sub atenționare cod…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de ceata si vizibilitate redusa, valabile in 18 judete din Moldova si Muntenia, scrie Agerpres. Astfel, pana la ora 9:00, in localitati din judetele Vaslui, Bacau, Vrancea, Galati, Suceava, Botosani,…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a confirmat alte 80 de cazuri noi de rujeola in ultima saptamana, cele mai multe fiind raportate in județul Prahova. Potrivit CNSCBT, in perioada 10-14 septembrie, au fost raportate inca 80 de cazuri nou confirmate in 9 judete…