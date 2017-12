Stiri pe aceeasi tema

- Politia cauta un barbat in legatura cu acest incident. Este vorba de un afroamerican de aproximativ 40 de ani, slab si imbracat in haine negre, scrie presa locala, citata de Adevarul.ro. Impuscaturile au fost auzite miercuri dimineata, iar fortele de ordine s-au deplasat imediat la fata locului.…

- Atac armat in Moscova, unde un barbat a deschis focul intr-o fabrica de produse de cofetarie. Mai multe persoane au fost luate ostatice, relateaza Russia Today. Atacatorul ar fi proprietarul unei companii rivale ale celei pe care a atacat-o. Momentan, informațiile despre atacul armat sunt contradictorii.…

- Clipe de groaza in centrul metrolopei australiene Melbourne, dupa ce o masina 4x4 a intrat in multime, lovind cel putin 16 oameni, relateaza Herlad Sun. Barbatul aflat la volanul masinii a fost arestat, iar politia ia in calcul si varianta unui atac terorist. Potrivit mesajul postat pe twiiter de politia…

- Politia britanica a anuntat marti ca a arestat un barbat pentru posesie de arme de foc dupa o operatiune a fortelor de ordine care condus la inchiderea pentru scurt timp a unei sosele importante din estul Londrei, relateaza Reuters. Ofiteri de politie au oprit o masina pe East India Dock Road din…

- Politia din comitatul Suffolk, din estul Angliei, a anuntat luni pe Twitter ca a raspuns la un "incident semnificativ" la baza fortelor aeriene din Mildenhall, cerand publicului sa evite zona, relateaza AFP, dpa si Reuters. Politia a precizat ca "personalul american de la baza a deschis…

- Poliția fost sesizata duminica, 17 decembrie, la ora 10:27, de șoferul unui autoturism despre faptul ca in timp ce se deplasa pe Drumul Național 1C, prin localitatea Galgau, o persoana necunoscuta, care circula cu autoturismul in aceeași direcție de mers, a facut uz de arma spre autoturismul pe care…

- Va reamintim, femeia a fost data disparuta inca din 12 decembrie, cand mama ei a anunțat poliția, dupa ce fiica sa a plecat de acasa pentru a rezolva niște probleme in oraș și nu s-a mai intors. Ea povestea ca Sofia-Loredana Pașcuța a luat cu ea telefonul, laptopul și o suma mica de bani.…

- Inca o femeie a fost agresata la metrou. Politia a deschis o ancheta in urma unei plangeri inregistrate in aceasta dimineata. Plangerea a fost depusa de o femeie in varsta de 42 de ani, care spune ca ar fi fost amenintata la statia Unirii 2 de o alta femeie: „Nu scapi de mine!”, i-ar fi spus aceasta.…

- Alerta falsa cu bomba in orasul Balti. Un barbat a sunat la politie, in aceasta dupa amiaza si a anuntat ca un bloc de locuit de pe strada Cehov este minat.Politia a evacuat locatarii, iar in scurt timp a depistat vinovatul.

- Politia din Romania e in alerta dupa un nou incident petrecut la metrou. O femeie a sesizat autoritatile dupa ce a fost amenintata la statia de metrou Unirii.Ea a deus o plangere in care sustine ca o necunoscuta i-ar fi spus "nu scapi de mine".

- Politistii timiseni, in alerta! O femeie de 35 de ani, fosta sotie a liberalului Adrian Pascuta, a disparut fara urma, de trei zile. Mama femeii a fost cea care a anuntat Politia, dupa ce aceasta a plecat in oras si nu s-a mai intors. Politistii fac apel la cei care pot oferi informatii care sa […]…

- Un alt incident grav a avut loc la metrou a avut loc vineri dimineața. O femeie a reclamat ca a fost amenințata de o necunoscuta, in stația Piața Unirii 2. Poliția este in alerta și o cauta pe agresoare.

- Tatal primei victime din statia de metrou Costin Georgian a sunat la serviciul de urgenta 112 la aproximativ 30 de minute dupa atac, insa operatorul l-a indrumat sa mearga la biroul de politie de la metrou, nefiind redirectionat catre dispeceratul de politie, potrivit unor surse judiciare citate de…

- Politia suedeza a anuntat luni ca intreprinde o ancheta in legatura cu o tentativa de incendiere a unui edificiu religios situat intr-un cimitir evreiesc din Malmo (sud), aceasta fiind o noua agresiune comisa dupa atacarea unei sinagogi cu un cocteil molotov, ca urmare a deciziei presedintelui american,…

- O femeie de 34 de ani, cu cetațenie romana și R. Moldova, care transporta cu o mașina trei mii de țigari de contrabanda ascunse in sticle cu vin, a fost prinsa de catre polițiștii de frontiera din Galați. Ea este cercetata in prezent pentru contrabanda cu țigari. Femeia, aflata la volanul unei mașini,…

- Un dispozitiv exploziv a fost descoperit la un Targ de Craciun din Potsdam, in apropiere de Berlin, a anunțat poliția germana vineri pe contul sau de Twitter, relateaza AFP. Dispozitivul a fost descoperit intr-un pachet depus in fața unei farmacii din piața unde este organizat targul, a specificat pe…

- Mai multi oameni au fost raniti si noua au fost dusi la spital, inclusiv unul cu leziuni la picioare, dupa ce vineri a izbucnit panica in statia de metrou Oxford Circus, intr-un moment aglomerat al zilei. Politistii inarmati au alergat la statia de metrou Oxford Circus si la Oxford…

- Poliția britanica a anunțat ca deocamdata nu a descoperit indicii privind focuri de arma care ar fi fost trase in zona a doua stații de metrou londoneze și nici victime sau suspecți ale unui asemenea incident pentru care a fost alertata vineri dupa amiaza și care a provocat panica in centrul capitalei…

- Politia londoneza investigheaza un incident petrecut in urma cu putin timp in metrou. Statia Oxford Circus, din vestul Londrei, a fost evacuata. Autoritatile spun ca au alertate din cauza unui schimb de focuri. S-a actionat preventiv, exact ca in cazul unui atac terorist.

- Poliția londoneza reacționeaza la rapoarte despre impușcaturi auzite in preajma stației de metrou Oxford Circus din Londra. Oamenii au fost rugați sa se adaposteasca in cladirile din preajma. O femeie ar fi fost ranita ușor, in timp ce parasea stația de metrou.

- Poliția britanica a intervenit vineri dupa-amiaza la doua stații de metrou din centrul Londrei, unde au fost semnalate focuri de arma, relateaza agențiile internaționale de presa. Incidentul este tratat ca 'acțiune terorista', a anunțat poliția, fara sa ofere alte precizari,…

- Trei stații de metrou au fost evacuate, vineri, din cauza unui incident de securitate, potrivit presei britanice. Totodata, o tânara a postat pe Tiwtter ca o poliția a venit la fața locului și intervine în forța.

- Panica în centrul Londrei. Poliția metropolitana a cerut oamenilor care erau în stația de metrou Circus Oxford sa o evacueze de urgența. Scotland Yard a spus ca incidentul ar fi de natura terorista și ca nu exista înca rapoarte despre victime. Poliția se teme sa nu…

- O stație de metrou din Londra a fost evacuata din cauza unui incident de securitate, afirma surse citate de presa britanica. Incidentul a avut loc vineri la ora 16.40 (18.40, ora României) în stația de metrou londoneza Oxford Circus, care a fost evacuata. Zona a fost securizata…

- Alerta in centrul Londrei! Stația de metrou Oxford Circus a fost inchisa, iar lumea a fost indemnata sa se adaposteasca. In acest moment, nu este clar ce anume se intampla, relateaza BBC News. Unii martori au afirmat ca s-au auzit focuri de arma, in timp ce alții au spus ca era fum in zona. Un martor…

- Polițiștii din Capitala și nu numai sunt, de cateva zile, in alerta maxima! Bolizi de 400.000 de euro au fost furați in cinci zile din București, unul dintre ei fiind al ”deputatului mitraliera” Catalin Radulescu. Ultima lovitura a fost data acum doua nopți cand, din sectorul 5, s-a ”evaporat” un Lexus…

- Poliția spaniola a deschis focul asupra unui francez, aparent dezechilibrat mintal, care striga "Allah Akbar" la un punct de trecere a frontierei, la granița cu Franța, ranindu-l in zona șoldului, au anunțat sambata forțele de ordine spaniole, relateaza AFP, scrie

- Plicurile au fost adresate parlamentarilor conservatori Liz Smith, Jamie Halcro-Johnston și Edward Mountain, conform unei surse din legislativul scoțian. O parte a cladirii care gazduiește aceasta instituție a fost evacuata. La locul incidentului se afla echipaje ale poliției și pompierilor din Edinburgh.…

- O echipa speciala de politie a ajuns la scena incidentului si incearca sa negocieze cu atacatorul, potrivit presei germane. Se crede ca ostaticul este un functionar de 31 de ani, iar atacatorul este un individ de 28 de ani, inarmat cu un cutit, insa este posibil ca acesta sa aiba si alte arme…

- Mai multe alerte cu bomba s-au înregistrat luni în Japonia, un fapt foarte rar în arhipelag, în timp ce președintele american Donald Trump se afla în vizita oficiala în aceasta țara, relateaza AFP. În prefectura Shiga (vest), o companie de feribot…

- Politistii din intreaga tara, sub coordonarea Direcției de Investigații Criminale a Poliției Romane, au depistat, in ultima saptamana, 110 persoane semnalate ca fiind disparute, dintre care 68 de minori.

- Interceptarile din dosarul polițistului BCCO Vasile Militaru, suspectat de DIICOT de favorizarea unuia dintre membrii din „clanul maneliștilor” releva indicațiile ofițerului catre barbatul care se temea ca va fi „calcat” de procurorii de la crima organizata. Dintr-o discuție dintre cei doi se poate…

- O persoana și-a pierdut viața intr-un incident ce a avut loc in apropierea campusului universitar din Utah. Polițiștii il cauta pe atacator. Cel puțin o persoana a murit intr-un incident armat ce a avut loc in apropierea campusului Universitații Utah, titreaza News York Post. Studenții și locuitorii…

- Panica într-o comuna din estul Elvetiei. Mai multi oameni au fost raniti de un adolescent care i-a atacat cu un topor în plina strada, relateaza telegraph.co.uk. Nu se cunoaste, deocamdata, cât de grava este starea victimelor. Potrivit informatiilor preliminare,…

- Este alerta de securitate in Marea Britanie. Un barbat inarmat a luat ostatici mai multi oameni intr un centru comercial de langa Birmingham, informeaza Digi 34.Incidentul are loc la o sala de bowling. Politia a confirmat pe o retea de socializare ca este o actiune in desfasurare si le cere tuturor…

- Situatii mai rar intalnite in municipiul Constanta. Un barbat a fost ucis in urma cu cateva minute, in municipiul Constanta.Cu toate eforturile, medicilor de la Ambulanta, barbatul in varsta de 62 de ani a murit.Potrivit informatiilor noastre acesta a fost agresat fizic intr o curte, foarte posibil…

- Un barbat înarmat cu un cutin a atacat, sâmbata dimineata, mai multi calatori aflati într-o statie de metrou în Munchen. Potrivit primelor informatii, nimeni nu a suferit rani grave. Zona unde a avut loc incidentul este evacuata, iar cetatenii sunt sfatuiti sa…

- Alerta in orașul german Munchen! Mai multe persoane au fost injunghiate de un barbat care a reușit sa fuga de la fața locului. Anunțul a fost facut de autoritațile germane, relateaza Abendzeitung-muenchen.de . Motivul atacului este neclar in acest moment, insa mai multe echipaje au intervenit la fața…

- Poliția a raportat împuscaturi la Universitatea Howard din Washington, potrivit The Independent. Politia investigheaza campusul universitar, în urma unui apel care a raportat mai multe împuscaturi. O cladire a fost evacuata si fortele de ordine prezente la fata…

- Alerta la Londra. O masina a intrat in multime, in aceasta dupa amiaza in apropierea Muzeului de Stiinte ale Naturii. Presa britanica scrie ca numarul persoanelor ranite este de cel putin sapte, dupa cum informeaza romaniatv.net. Politia a anuntat ca mai multe persoane au fost ranite. O persoana a fost…

- Panica intr-un tren de Marea Britanie! Pasagerii au oprit trenul și au evacuat un vagon, dupa ce au auzit un barbat care citește cu voce tare din Biblie. Circulația in zona a fost oprita timp de mai multe ore, in urma acestui incident care a avut loc in apropiere de stația din Wimbledon, in sud-vestul…

- Poliția a anunțat marți ca investigheaza un incident în care un barbat de 67 de ani și un adolescent de 15 au fost raniți de focuri de arma în cartierul Hellersdorf din Berlin, transmite DPA citata de Agerpres. Barbatul a fost împușcat în umar, în timp ce baiatul…

- Politia din Las Vegas a intervenit dupa ce a primit sesizari referitoare la impuscaturi langa Hotelul Mandalay Bay. In urma incidentului, cel putin 58 persoane au murit si peste 500 au fost ranite. Principalul suspect a murit. Desi initial au existat informatii potrivit carora ar fi fost ucis de politie,…

- Panica generala in Las Vegas! Este alerta cu bomba la un hotel de lux din Las Vegas, dupa ce o mașina suspecta a fost identificata de catre autoritați. Alerta are loc la scurt timp dupa atacul armat, care a avut loc azi dimineața, anunța Antena3.Imaginile TERORII: Focuri de mitraliera, oameni…

- Politia din Las Vegas intervine dupa ce a primit sesizari referitoare la impuscaturi langa Hotelul Mandalay Bay, unde cel putin o persoana ar fi tras focuri de arma, transmite BBC. Potrivit forțelor de ordine, doua persoane au decedat, iar 70 sunt ranite. Unul dintre atacatori a fost anihilat de…

- Poliția a intervenit in forța in cursul nopții de duminica spre luni pe principala artera din orașul Las Vegas, in vestul SUA, dupa informații privind focuri de arma la hotelul-cazinou Mandala Bay, conform poliției și presei americane, citate de AFP. "Verificam informații conform…

- Poliția din Las Vegas informeaza ca un atacator înarmat s-ar afla liber în celebra zona cu cazinouri a orașului și a cerut locuitorilor sa fie precauți, relateaza DPA și BBC News, dupa ce martorii au raportat ca s-au auzit mai multe focuri de arma trase, iar presa susține ca ar fi vorba…

- Politia din Las Vegas a transmis luni ca un atacator inarmat s-ar afla liber in celebra zona cu cazinouri a orasului si a cerut locuitorilor sa fie precauti, relateaza DPA si BBC News.Conform unei postari pe Twitter a departamentului de politie, persoana inarmata s-ar afla in apropierea cazinoului…

- "Suspiciunile in legatura cu un barbat de naționalitate germana in varsta de 55 de ani, arestat ieri seara de forțele speciale de poliție din landul Baden-Wurttemberg, au devenit mai puternice", au declarat intr-un comunicat comun parchetul din Ravensburg și poliția din Konstanz, orașe situate in…

- Autoritatile de la Konstanz, in sudul Germaniei, au anuntat joi ca il cauta pe un barbat care le santajeaza ca va otravi produse alimentare distribuite in tara si in Europa daca nu platesc suma pe care acesta o cere - cateva milioane de euro, scrie digi24.ro.