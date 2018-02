Alertă în Italia. Un bărbat a deschis focul dintr-un autoturism asupra mai multor persoane Un barbat a fost retinut dupa ce cateva persoane au fost ranite dupa ce individul ar fi deschis focul dintr-un autoturism in orasul Macerata, centrul Italiei, a informat politia sambata, relateaza dpa.



Politia le-a cerut locuitorilor orasului sa evite spatiile publice, iar primarul le-a cerut cetatenilor sa ramana in case, locuri de munca si scoli.



Presa locala a relatat ca patru persoane au fost ranite.



O purtatoare de cuvant al primariei orasului Macerata a declarat pentru dpa ca a auzit sirene, dar ca ulterior situatia s-a calmat. Sursa: Agerpres Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro Sursa: Agerpres

