Alertă în Barcelona. Dispozitiv exploziv într-un tren ''Facem verificari pe liniile de tren de mare viteza in gara Sants, respectand protocoale de securitate'', a informat politia autonoma catalana pe Twitter. Administratorul Infrastructurii Feroviare Adif si societatea nationala de exploatare a cailor ferate spaniole Renfe, care opereaza reteaua de trenuri de mare viteza AVE, au informat la randul lor intreruperea serviciilor din motive care nu tin de ele, incepand cu ora locala 08:21.



Potrivit La Vanguardia, care citeaza persoane aflate in trenuri si care au postat mesaje pe retelele sociale, politia efectua controale ale bagajelor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

