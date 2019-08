Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de politisti si jandarmi din Timis ii cauta pe doi tineri de 19 si 21 de ani care a evadat de la Centrul de Reeducare Buzias. Unul dintre tineri era condamnat pentru furt, iar celalalt pentru tainuire.

- Precipitațiile abundente au dat mult de furca autoritaților din zona de vest a țarii, iar lucrurile se pot agrava in aceasta seara, cand sunt anunțate noi ploi. Forțele de intervenție din Timiș sunt concenrate acum in zona localitații Balinț, unde raul Bega a depașit cota de pericol, iar apele sunt…

- Dupa efectuarea perchezitiilor domiciliare si administrarea probatoriului, doi tineri cu varste de 18 și 21 de ani, ambii din Curtea de Arges, au fost arestați preventiv. Reamintim ca polițiștii din cadrul Politiei Municipiului Curtea de Arges, cu sprijinul luptatorilor Serviciului pentru Actiuni Speciale…

- Un agent de poliție din Timiș a ajuns la spital, in stare grava, dupa ce a fost impușcat in gat, in timpul serviciului. Conform primelor informații, polițistul in varsta de 43 de ani facea parte din unul dintre filtrele organizate pentru depistarea unei mașini date in urmarire. Acesta ar fi fost impușcat…