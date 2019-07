Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de pasageri care are o problema la trenul de rulare urmeaza sa efectueze o aterizare fortata pe Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv. Avionul, de tip Boeing 737, apartine companiei Electra Air si este asteptat sa aterizeze pe Aeroportul Ben Gurion, a informat mediafax. Autoritatile germane au…

- Un avion utilitar folosit pentru campania de vaccinare antirabica a vulpilor a aterizat fortat din cauze inca nedeterminate, dupa care a luat foc. The post Avion in flacari, dupa o aterizare forțata appeared first on Renasterea banateana .

- Un avion de mici dimensiuni, care impraștia substanța antirabica, a aterizat forțat in zona Varfului Madarasi din județul Harghita, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU). La impactul cu solul, aparatul a luat foc. La bord se aflau pilotul și copilotul,…

- Doua bombe datand din Al Doilea Razboi Mondial au fost descoperite luni intr-o zona industriala din orasul Giessen, landul Hesse, dintre care una trebuia detonata in timpul noptii, ceea ce a dus la evacuarea te...

- Un barbat in varsta de 53 de ani, gasit mort cu mai multe sageti de arbaleta in craniu si in corp, identificat drept Torsten W., avea un magazin medieval la Hachenburg, in landul Renania-Palatinat, "Milites Conductius", in care erau vandute pumnale si spade din Evul Mediu. El purta o barba lunga si…

- Un avion al companiei Turkish Airlines, cursa Istanbul-Stockholm a aterizat de urgența pe Aeroportul Henri Coanda. Totul s-a intamplat pentru a debarca o femeie pasager cu probleme medicale. Potrivit primelor informații, pasagerul se afla in stare de inconștiența și primește ingriji medicale.…

- Un Boeing 737 cu 143 de persoane la bord a iesit de pe pista si a ajuns in raul St. Johns in timp ce incerca sa aterizeze pe furtuna vineri la o baza militara in Jacksonville, Florida (sud-estul Statelor...

- Accidentul a avut loc duminica dupa-amiaza pe autostrada A44, in apropierea localitatilor Breuna si Warburg, au anuntat luni autoritatile germane. Un microbuz de opt locuri cu remorca care se indrepta spre orasul Dortmund s-a rasturnat pe autostrada. La bordul vehiculului se aflau opt cetateni romani.…