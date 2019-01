Stiri pe aceeasi tema

- ANM a actualizat informarea meteorologica, fiind anuntate ninsori in mai multe zone ale tarii, pana maine, la ora 12.00. De asemenea, din aceasta seara, de la ora 22.00, va intra in vigoare un cod galben pentru judetele Buzau, Vrancea, Galați, Vaslui, Bacau, Neamț și Iași, valabil pana maine, la…

- ANM transmite o atenționare meteo cod galben incepand de astazi, 10 ianuarie, ora 22, valabila pana pe 11 ianuarie, ora 12. Sunt anunțate ninsori abundente – strat consistent de zapada – și viscol in mai toate județele Moldovei. ”Zonele afectate: județele Vaslui, Iași, Neamț, Bacau, Buzau, Vrancea și…

- Potrivit ANM, in judetele Cluj, Salaj, Maramures si Satu Mare va continua sa ninga si local se va depune strat de zapada de 10 - 20 de centimetri. In ultimele 12 ore in zona s-a depus un strat de zapada cuprins in general intre 10 si 20 de centimetri. Atentionarea este valabila pana la ora 15.00. De…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, noi atentionari nowcasting Cod galben de ceata valabile pana la ora 23:00 in 11 judete.In Ialomita, Braila, Buzau, Constanta si Tulcea, ceata va determina vizibilitate scazuta sub 200 m iar in Vaslui, Bacau, Vrancea, Neamt, Iasi si Galati,…

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00 este cod galben de ploaie sau burnita care depune polei in judetele Vaslui, Vrancea, Galati, Iasi, Suceava, Bacau si Neamt. De asemenea, este cod galben, pana la ora 10:00, in judetele Harghita, Botosani si Iasi. In plus, pana la ora 11.00, este cod galben…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o noua avertizare nowcasting Cod galben de ceata, valabila in orele urmatoare, pe raza a patru judete din zona Moldovei. Potrivit meteorologilor, pana la ora 21:00, in judetele Iasi, Suceava, Botosani, Neamt, Bacau si Vrancea, local ceata…

- 13 judete, majoritatea din Moldova și Muntenia, se afla miercuri dimineața sub cod galben de polei si ceata, potrivit unor atentionari nowcasting emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Pana la ora 8.30, pentru Suceava, Bacau, Neamt, Iasi, Vaslui, Vrancea, Neamt și Galati sunt…

- Codul galben de ceata, prelungit pana la ora 13.00 in sapte judete; vizibilitatea continua sa fie redusa in unele locuri sub 50 de metriMeteorologii au prelungit, duminica, avertizarea cod galben de ceata pentru sapte judete, pana la ora 13.00. Vizibilitatea continua sa fie redusa in unele…