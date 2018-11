Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, sugereaza ca militarii americani ar putea deschide focul în cazul în care sunt atacați cu pietre de membrii unui grup mare de imigranți latino-americani care se îndreapta spre frontiera Mexic-SUA, informeaza site-ul cotidianului The Independent.…

- Din 1934 incoace, alegatorii americani tind sa limiteze, la alegerile de la jumatatea mandatului, numarul celor care reprezinta partidul prezidential in Congres. Uneori este un fel de auto-corectie, alegatorii dorind sa se asigure ca puterea executiva si cea legislativa nu sunt controlate de un singur…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca Statele Unite iși vor spori arsenalul nuclear pentru a exercita presiuni asupra Rusiei și Chinei și a reiterat ca este de parere ca Moscova a incalcat Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), relateaza publicația Time. Liderul american…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat miercuri, pe fondul criticilor, ca nu are interese financiare in tari precum Arabia Saudita ori Rusia, denuntand din nou difuzarea de "stiri false". "Vreau sa se consemneze ca eu nu am interese financiare in Arabia Saudita (sau in Rusia). Orice sugestie…

- Cunoscuta cantareața Ariana Grande i-a adus un omagiu fostului ei iubit, rapperul Mac Miller, gasit mort in urma unei supradoze de droguri. Vezi galeria foto + 4 + 4 Cantareața a postat pe Instagram (unde este urmarita de 127 de milioane de utilizatori) o fotografie alb-negru cu Mac Miller, care statea…

- Doi parinti din Bistrita si-au gasit baiatul mort in pat, atunci cand s-au intors de la o nunta. Tragedia a avut loc in Negrilesti, Bistrița-Nasaud și nimeni nu ințelege ce s-a intamplat cu tanarul de 26 de ani. Acesta abia venise din Spania ca sa-si serbeze ziua de nastere impreuna cu prietenii si…

- Orban cere Avocatului Poporului sa sesizeze CCR pe rectificarea bugetara. Acesta anunta ca PNL va depune marti o sesizare la Avocatul Poporului. Acesta a mai spus ca proiectul de rectificare bugetara este complet diferit fata de cel prezentat initial de premierul Dancila, fiind ilegal si neconstitutional.…

- Agentia Koryo Tours, la care apeleaza occidentali doritori sa viziteze Coreea de Nord, precizeaza pe site-ul sau ca a fost informata pe 13 august ca 'toate cererile de viza in curs au fost inghetate', fara a-i fi fost indicat un motiv. Agentia chineza mentioneaza totusi ca i s-a precizat ca masura…