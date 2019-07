Alegeri prezidentiale: Incep inregistrarile pentru votul romanilor din diaspora. Atentie la termene!

Romanii din strainatate care doresc sa voteze la alegerile prezidentiale din acest an prin corespondenta sau la o sectie de votare mai apropiata de casa pot incepe de duminica sa se inregistreze online pe portalul www.votstrainatate.ro, creat si administrat de AEP.



Atentie, insa! "Inscrierea va incepe in data de 28 iulie 2019, ora 12:00, ora Romaniei, iar formularele de inregistrare vor fi active pana in data de 11 septembrie 2019", anunta Autoritatea Electorala Permanenta (AEP).



Reamintim ca alegerile prezidentiale din acest an vor avea loc in zilele de 10 si 24 noiembrie,…