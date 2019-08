Adresa respectivei rubrici este: http://www.mae.ro/node/49479. In cadrul acestei sectiuni au fost publicate informatii utile cu privire la optiunile pe care le au alegatorii din afara tarii pentru a vota la alegerile prezidentiale: astfel, pe langa votul traditional (exprimat la orice sectie de votare), la alegerile pentru presedintele Romaniei din 10 noiembrie, cetatenii romani aflati in strainatate au posibilitatea sa voteze prin corespondenta si sa solicite infiintarea de sectii de votare in strainatate.

MAE subliniaza ca atat alegatorii romani care doresc…