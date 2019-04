Alegeri prezidențiale. Fifor: Iohannis, într-o campanie furibundă ”Cred ca suntem la ora asta singurul partid cu adevarat preocupat de alegerile europarlamentare și cred ca suntem singurul partid care vine și cu soluții pentru ceea ce ar trebui sa faca Romania in viitorul Parlament European și trebuie sa va marturisesc cu regret ca mi-aș fi dorit ca toata perioada aceasta sa discutam despre alegerile europarlamentare și sa lasam puțin prezidențialele pentru dupa alegerile europarlamentare. Mesajul alegerilor europarlamentare, distorsionat alegerilor, distorsionat Fiecare partid cauta sa se sondeze sa de calibreze, e un vot politic important, dar am impresia ca de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

