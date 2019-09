Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central (BEC) a respins candidatura lui Miron Cozma la alegerile prezidentiale, sustin surse politice pentru Adevarul. Motivul: o mare parte dintre semnaturile depuse erau false. Miron Cozma e al doilea candidat respins de BEC la prezidentiale, dupa Viorel Catarama.

- Exista multe semnaturi care prezinta similitudine, in cazul lui Viorel Catarama, potrivit celor de la BEC. "Voi depune constestație la CCR si sunt increzator ca va fi admisa pentru ca decizia BEC este luata cu incalcarea prevederilor legale. Semnaturile au fost stranse de membrii partidului…

- Viorel Catarama va contesta la Curtea Constituționala decizia Biroului Electoral Central prin care i-a fost respinsa candidatura la prezidențiale, noteaza Mediafax. Catarama susține ca decizia BEC este "profund nelegala" și bazata pe aprecieri subiective."Este o decizie profund…

- Biroul Electoral Central a respins sambata candidatura lui Viorel Catarama la alegerile prezidențiale. „In sedinta din data de 20 septembrie 2019, Biroul Electoral Central a adoptat Decizia nr....

- Top candidati in functie de numarul de semnaturi stranse (date comunicate de partidele care ii sustin): 1. Klaus Iohannis (sustinut de PNL): 2,2 milioane 2. Viorica Dancila (PSD): 1,4 milioane 3. Mircea Diaconu (ALDE, Pro Romania): 500.000 3. Dan Barna (USR-PLUS): 400.000…

- Mircea Diaconu ne-a spus ca a depașit deja numarul necesar de semnaturi. "Oh, dar s-au strans deja mult mai mult de 200.000 de semnaturi și in continuare vin tabelele de la oamenii care ma susțin. Oamenii s-au mobilizat exemplar și vreau sa le mulțumesc pentru asta. In primul tur voi fi cu siguranța,…

- In doua saptamani expira termenul pana la care cei care vor sa intre in cursa pentru prezidențiale pot strange semnaturile de susținere. "Eu sunt in proces de strangere de semnaturi și o sa se...

- Omul de afaceri Viorel Catarama va fi candidatul Dreptei Liberale la functia de presedinte al Romaniei la alegerile din luna noiembrie. Candidatura acestuia a fost validata, sambata, la primul Congres al Dreptei Liberale, organizat in municipiul Botosani. Catarama a fost sustinut in unanimitate prin…