Alegeri prezidențiale 2019. Alex Coita: Intră în picaj „Miza prezidențialelor ar fi fost extrem de riscanta in lipsa unei plase de siguranța. Oricat de manat de idealuri ai fi in politica, e greu sa stai pe stomacul gol, iar urmatorul set de alegeri relevante ar fi fost cele parlamentare din toamna lui 2020, la o distanța de aproape 24 de luni. Din pacate, aceasta decizie nu ajuta partidul domniei sale. Dintre toate formațiunile politice de la noi, PLUS are cea mai mare densitate de personalitați cu profil european pe metru patrat, iar acest partid nu ar fi avut nicio problema in a inchega o lista mai mult decat onorabila. In plus (sic!),… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

