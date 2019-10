Stiri pe aceeasi tema

- In opt sectii de votare deschise in circumscriptia nr.48 din Transnistria nu s-a prezentat niciun alegator in cadrul alegerilor locale care au loc duminica in Republica Moldova, informeaza portalul Agora.md, citand Comisia Electorala Centrala de la Chisinau. Pana la ora 18:00, in opt sectii de votare…

- Cetatenii Republicii Moldova sunt asteptati la vot duminica, 20 octombrie, pentru a alege primarii localitatilor. Batalia cea mare se da pentru Primaria Chisinau, unde principalii favoriti sunt socialistul Ion Ceban si candidatul Blocului ACUM, Andrei Nastase, ambii fac parte din alianta de guvernare…

- In sectiile de votare ce vor fi deschise in cadrul alegerilor locale de duminica in Republica Moldova va functiona un sistem de supraveghere video, a anuntat joi Comisia Electorala Centrala (CEC) la Chisinau, potrivit publicatiei Ziarul National din Chisinau. Acest sistem nu va avea conexiune…

- Comisia Electorala Centrala exclude posibilitatea fraudarii alegerilor locale generale din Republica Moldova, din 20 octombrie curent. Reactia vine dupa ce cativa membri ai Consiliului electoral de circumscriptie Chitinau au sesizat Procuratura si CEC despre o posibila tentativa de fraudare a alegerilor.

- Procuratura Generala si Comisia Electorala Centrala au fost sesizate de catre trei membri ai Consiliului electoral de circumscriptie electorala Chisinau despre o posibila tentativa de fraudare sau discreditare a alegerilor locale din 20 octombrie, transmite IPN.

- Viceprim-ministrul guvernului de la Chisinau si liderul Blocului ACUM, Andrei Nastase, il felicita pe Ludovic Orban pentru nominalizarea sa. Nastase il roaga pe Orban sa nu uite de „cei mai loiali si buni prieteni" din Republica Moldova. „Dorinta noastra de a dezvolta proiecte comune cu administratii…