- „Și-a depus candidatura domnul primarul Gheorghe Falca. Domnul Falca beneficiaza de susținerea mea și e normal și firesc pentru ca reprezinta una dintre cele mai puternice organizații ale partidului. Pentru domnul Falca nu va fi nicio problema sa se acomodeze cu Parlamentul European pentru ca domnia…

- Florin Citu (vicepresedinte PNL si liderul senatorilor liberali), Ionel Danca (purtator de cuvant al PNL), Ciprian Ciucu (consilier general in CGMB si purtator de cuvant al consilierilor PNL) si Gabriel Dumitrascu (fost sef al directiei de privatizare din Ministerul Energiei) si-au depus candidatura…

- Joi s-a incheiat termenul pana la care liberalii isi puteau depune candidaturile in partid. Validarea candidaturilor va fi saptamana viitoare in Biroul de conducere al PNL Bucuresti, iar desemnarea candidatului oficial al PNL va fi in martie 2019. Pana atunci, candidatii vor fi in competitie in cadrul…

- Florin Cițu - liderul senatorilor PNL și vicepreședinte al partidului, Ionel Danca - purtaror de cuvant PNL, Ciprian Ciucu - consilier general PNL și Gabriel Dumitrașcu, fost șef al direcției de privatizare din Ministerul Energiei, s-au inscris in cursa interna din PNL pentru a ajunge candidatul…

- Primarul din Alba Iulia, Mircea Hava, a declarat joi, la Bucuresti, nu s-a hotarat daca va pleca in PPE, fiind atasat de orasul pe care il conduce de 25 de ani. Surse din partid sustin ca acesta va fi unul dintre ocupantii primelor cinci locuri pe lista PNL pentru Parlamentul European.

- El a afirmat ca nu este atat de hotarat daca va merge la Bruxelles, fiind legat de orasul pe care il conduce de 25 de ani. 'E foarte interesanta chestia aceasta aceasta cu patru pe loc, cinci pe loc. Nu suntem la niciun examen, la nicio chestiune, totul este o discutie, pana la urma, politica. Si…