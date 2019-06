Candidatul Partidului Justitie si Dezvoltare (AKP), Binali Yildirim, a dezbatut timp de aproape trei ore cu Ekrem Imamoglu, candidatul principalei formatiuni politice de opozitie, Partidul Republican al Poporului (CHP). Este pentru prima oara dupa preluarea puterii de catre Recep Tayyip Erdogan in 2002, cand o astfel de dezbatere are loc. O dezbatere similara a avut loc in octombrie 2002, in cadrul careia s-au confruntat Recep Erdogan si liderul de atunci al CHP, Deniz Baykal, inaintea alegerilor din luna noiembrie a aceluiasi an, informeaza AFP.



Anul acesta, la scrutinul municipal…