Partidul Democrat din Moldova (PDM) a obtinut 192 de mandate de primar in primul tur al alegerilor locale de duminica si se claseaza pe prima pozitie in ierarhia partidelor cu cei mai multi primari, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, presedintele PDM, fostul premier Pavel Filip. Potrivit acestuia, alti 175 de candidati ai PDM au intrat in turul al doilea al alegerilor pentru functiile de primar. "Pana la aceasta ora avem 192 de primari ai Partidului Democrat alesi din primul tur, adica peste 20 de procente din primariile din tara, ceea ce este un rezultat mai bun decat acum patru ani,…