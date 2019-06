Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii se reunesc, joi, intr-o noua sedinta a Comitetului Executiv National, forul extins de conducere, desi ultima sedinta a avut loc vinerea trecuta. Partidul se pregateste pentru Congresul din 29 iunie. Sunt asteptate si alte candidaturi la sefia PSD, pana acum doar premierul Viorica Dancila…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici nu a respins ideea unei candidaturi la sefia PSD. Pana acum, doar premierul Viorica Dancila, presedinte interimar al partidului, si-a anunsat intentia de a candida, la Congresul din 29 iunie. "Stati un pic, ca discutiile sunt in curs. Eu iau in calcul absolut…

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila a anuntat, luni, intr-un interviu acordat "Marius Tuca Show", ca va candida pentru sefia partidului, la Congresul din 29 iunie. Premierul a mai spus ca nu doreste sa intre in cursa electorala pentru legerile prezidentiale din toamna. "Cel sau cea care va…

- Presedintele executiv al PSD, Paul Stanescu, a declarat, la finalul Comitetului Executiv, ca nu s-a luat o decizie in ceea ce priveste organizarea unui congres al partidului. In opinia lui Stanescu, actuala conducere interimara va ramane in urmatoarele luni. Viorica Dancila si Paul Stanescu au preluat…

- 'Rezultatul in urma votului de ieri este un motiv solid pentru ca PSD sa munceasca mai mult, sa comunice mai mult si sa fie mai aproape de oameni. Sibienii trebuie sa stie ca PSD va continua sa faca bine Romaniei. Partidul Social Democrat are obligatia sa-si duca la bun sfarsit proiectele pentru…

- Urmeaza saptamâna cuțitelor lungi în PSD. Social-democrații sunt în stare de șoc fiindca nu se așteptau sa înregistreze un rezultat atât de slab la alegerile europarlamentare. De altfel, primul care a cerut public demisia lui Liviu Dragnea este Marian Oprișan. Surse social-democrate…

- Presedintele PSD Sibiu, ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa intrebe alegatorii la referendum daca mai poti sa fii presedinte al Romaniei, dupa ce ai cumparat case cu acte false. "Discutam si cu domnul vicepremier…

- Presedintele PSD Sibiu, ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa intrebe alegatorii la referendum daca mai poti sa fii presedinte al Romaniei, dupa ce ai cumparat case cu acte false. "Discutam si cu domnul…